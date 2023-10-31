Международный кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF) стартует в Таллинне 3 ноября. Какие вызовы стоят перед организаторами? К чему обязывает статус фестиваля категории А, принадлежащего к группе наиболее престижных в мире?
PÖFF–2023 ⟩ Студия Postimees: что смотреть и кого ждать в темные киноночи?
14:00 президент кинофестиваля Тийна Локк
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире создатель и бессменный руководитель кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF) Тийна Локк. Смотрите интервью в 14:00!
- Какие из премьер – самые ожидаемые?
- В Таллинн приедет более 1000 гостей со всего мира: много ли среди них известных имен?
- Почему в центре внимания 27-го PÖFF – кино бывшей Югославии?
- Российского кино на PÖFF уже нет несколько лет, но есть фильмы на русском – и сразу 18! Что это за картины?
- Влияет ли на тематику кино и отбор картин ситуация на внешнеполитической арене?
- Стал ли фестиваль обостренно-политическим?
- Какие фильмы сегодня наиболее удачно вписываются в фестивальную индустрию?
- Становятся ли победители PÖFF кассовыми хитами?
- На чаше весов – коммерческая история или кино, определяющее вектор развития и открывающее новые имена?
- Можно ли будет увидеть в Таллинне работы, отмеченные призами фестивалей в Каннах и Венеции?
- Поднимутся ли цены на билеты?