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PÖFF–2023 ⟩ Студия Postimees: что смотреть и кого ждать в темные киноночи?

14:00 президент кинофестиваля Тийна Локк
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Международный кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF) стартует в Таллинне 3 ноября. Какие вызовы стоят перед организаторами? К чему обязывает статус фестиваля категории А, принадлежащего к группе наиболее престижных в мире?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире создатель и бессменный руководитель кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF) Тийна Локк. Смотрите интервью в 14:00!

  • Какие из премьер – самые ожидаемые?
  • В Таллинн приедет более 1000 гостей со всего мира: много ли среди них известных имен?
  • Почему в центре внимания 27-го PÖFF – кино бывшей Югославии?
  • Российского кино на PÖFF уже нет несколько лет, но есть фильмы на русском – и сразу 18! Что это за картины?
  • Влияет ли на тематику кино и отбор картин ситуация на внешнеполитической арене?
  • Стал ли фестиваль обостренно-политическим?
  • Какие фильмы сегодня наиболее удачно вписываются в фестивальную индустрию?
  • Становятся ли победители PÖFF кассовыми хитами?
  • На чаше весов – коммерческая история или кино, определяющее вектор развития и открывающее новые имена? 
  • Можно ли будет увидеть в Таллинне работы, отмеченные призами фестивалей в Каннах и Венеции?
  • Поднимутся ли цены на билеты?
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