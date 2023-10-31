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Тийна Локк: PÖFF – фестиваль режиссеров, русский язык – не проблема для мирового кино

Скоро! 250 фильмов, 1700 гостей
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Стандартных голливудских фильмов не будет
  • Симбиоз коммерческого и авторского кино
  • Фестивалю для гурманов не выжить

Международный кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF) стартует в Таллинне 3 ноября. Какие вызовы стоят перед организаторами? К чему обязывает статус фестиваля категории А, принадлежащего к группе наиболее престижных в мире?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире создатель и бессменный руководитель кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF) Тийна Локк.

Выдержки из беседы:

– Какие из премьер вы особенно ждете?

– Я очень горжусь всеми конкурсными программами: они интересны и по форме, и по содержанию. В отобранных картинах есть вопросы для размышления, глубокий смысл и многослойные сюжеты с открытым финалом. Многие ленты представлены сильными режиссерскими именами.

В Таллинн прибудет около 1700 гостей со всего мира. Председатель жюри – популярная датская актриса Трине Дюрхольм. Есть и другие известные имена.

PÖFF – не фестиваль кинозвезд. Мы делаем ставки на интересных режиссеров с оригинальным почерком. В этом большая разница! Режиссеры со всего мира нам доверяют и охотно едут в Таллинн.

Мы не можем соревноваться с Каннами или Венецией. Громкие мировые премьеры возможны только на больших кинорынках. У нас всего миллиончик с небольшим!

– Увидим ли мы на фестивале картины, определяющее вектор развития кинематографа и открывающие новые имена?

– Для этого существует конкурсная программа дебютных фильмов. В основном конкурсе заявлены более известные имена. Есть и другие программы. Всего будет представлено 250 фильмов.

– Российского кино на PÖFF уже нет несколько лет, но есть фильмы на русском – в этом году их сразу 18! Еще 11 фильмов покажут с русскими субтитрами. О каких картинах идет речь?

– Не стану утверждать, что у нас совсем нет российского кино. На фестивале будет представлено два интересных документальных фильма: один производства Швеции, снятый российским режиссером, а другой сделан в России, но имя режиссера не раскрывается, поскольку он вынужден работать анонимно. Это картины на острые темы, они сделаны противниками российского режима. На русском языке будут представлены и белорусские фильмы, снятые оппозицией.

Не думаю, что русский язык – это проблема для современного мира. Я никогда не разделяю фильмы по языкам.

Важно, чтобы PÖFF был платформой для творчества инакомыслящих – и не только из России или Беларуси. Сейчас уже очень много стран с неблагоприятным политическим режимом. Нельзя допустить того, чтобы противники режима не имели платформы для выражения своего мнения. Иначе они потеряют надежду!

– Фестиваль становится обостренно политическим?

– Не хотелось бы называть наш фестиваль политическим. Думаю, что всё происходит естественным путем. Когда составлялась нынешняя программа, мы даже предположить не могли, что произойдет в Израиле, не предвидели обострения сербско-косовского конфликта и т.д. На фестивале просто выражено современное мировоззрение.

– Какие фильмы сегодня наиболее удачно вписываются в фестивальную индустрию?

– Не имею права что-либо выделять или подчеркивать.

– Конкретизирую вопрос. Может ли на фестивале победить фильм, в котором нет актуальной повестки – темы феминизма, ЛГБТ, зеленого мышления и т.д.?

– Конечно, может! PÖFF – это не Берлинале. Мы ставим на первое место не тему, а оригинальность режиссерского подхода и профессионализм. Наша программа больше ориентирована на зрителя. Именно на нашем фестивале дистрибьютеры замечают и отбирают фильмы для проката. Кстати, один из представленных на PÖFF французских фильмов уже стал кассовым хитом во Франции. Программа «Темных ночей» учитывает коммерческий подход, но при этом сохраняет свое авторское лицо.

Возможно, 20 лет назад мы и позиционировали себя как фестиваль для элиты и киногурманов, но с таким подходом уже не выжить! Бюджет фестиваля напрямую зависит от кассовых сборов.

Кроме того, нужно иметь постоянную публику, которая воспитывается и развивается вместе с фестивалем. Отдавая предпочтение коммерческому кино, мы не вычеркиваем авторский подход. Стандартных голливудских фильмов у нас нет.

– Фестивалю PÖFF присвоена самая высокая категория А, он входит в группу 15 престижнейших фестивалей мира. К чему это обязывает?

– Ко многому. За последние девять лет мы полностью перестроили наш фестиваль. У нас новый штаб, новые помещения и всё новое. Категория А – это знак качества. Мы обязаны иметь сильную программу Industry, представлять мировые и международные премьеры, задавать тренды в мировом кино.

В минувшем году эстонская экономика заработала на нашем фестивале 7,5 миллионов евро – это в три раза больше, чем весь бюджет фестиваля! PÖFF создает имидж Эстонии за рубежом. Публикации о фестивале вышли в 70 странах мира.

Подробнее в повторе!

PÖFF–2023. Студия Postimees: что смотреть и кого ждать в темные киноночи? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ganni
PÖFF–2023. Студия Postimees: что смотреть и кого ждать в темные киноночи? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ganni Фото: Mihkel Maripuu
  • Какие из премьер – самые ожидаемые?
  • В Таллинн приедет более 1000 гостей со всего мира: много ли среди них известных имен?
  • Почему в центре внимания 27-го PÖFF – кино бывшей Югославии?
  • Российского кино на PÖFF уже нет несколько лет, но есть фильмы на русском – и сразу 18! Что это за картины?
  • Влияет ли на тематику кино и отбор картин ситуация на внешнеполитической арене?
  • Стал ли фестиваль обостренно-политическим?
  • Какие фильмы сегодня наиболее удачно вписываются в фестивальную индустрию?
  • Становятся ли победители PÖFF кассовыми хитами?
  • На чаше весов – коммерческая история или кино, определяющее вектор развития и открывающее новые имена? 
  • Можно ли будет увидеть в Таллинне работы, отмеченные призами фестивалей в Каннах и Венеции?
  • Поднимутся ли цены на билеты?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Ganni 

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