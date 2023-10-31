Тийна Локк: PÖFF – фестиваль режиссеров, русский язык – не проблема для мирового кино

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире создатель и бессменный руководитель кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF) Тийна Локк.

Выдержки из беседы:

– Какие из премьер вы особенно ждете?

– Я очень горжусь всеми конкурсными программами: они интересны и по форме, и по содержанию. В отобранных картинах есть вопросы для размышления, глубокий смысл и многослойные сюжеты с открытым финалом. Многие ленты представлены сильными режиссерскими именами.

В Таллинн прибудет около 1700 гостей со всего мира. Председатель жюри – популярная датская актриса Трине Дюрхольм. Есть и другие известные имена.

PÖFF – не фестиваль кинозвезд. Мы делаем ставки на интересных режиссеров с оригинальным почерком. В этом большая разница! Режиссеры со всего мира нам доверяют и охотно едут в Таллинн.

Мы не можем соревноваться с Каннами или Венецией. Громкие мировые премьеры возможны только на больших кинорынках. У нас всего миллиончик с небольшим!

– Увидим ли мы на фестивале картины, определяющее вектор развития кинематографа и открывающие новые имена?

– Для этого существует конкурсная программа дебютных фильмов. В основном конкурсе заявлены более известные имена. Есть и другие программы. Всего будет представлено 250 фильмов.

– Российского кино на PÖFF уже нет несколько лет, но есть фильмы на русском – в этом году их сразу 18! Еще 11 фильмов покажут с русскими субтитрами. О каких картинах идет речь?