Operail: дальнейшее осуществление железнодорожных грузоперевозок находится под угрозой

За 9 месяцев 2023 года концерн Operail перевез по Эстонии 1,5 миллиона тонн грузов, что на 68% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Бизнес-доход Operail от грузовых перевозок за 9 месяцев составил 16,9 миллиона евро, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «Объемы грузовых перевозок в тоннах снизились больше, чем доходы – в сложных обстоятельствах мы сделали все возможное, чтобы максимизировать доходы», – сказал Рауль Тоомсалу, председатель правления концерна.

Если причинами снижения объемов грузов стали санкции против России и прекращение перевозок несанкционированных российских товаров, то нынешней проблемой стала высокая себестоимость железнодорожных перевозок в Эстонии по сравнению как с ценой шоссейных перевозок, так и с ценами на железнодорожные перевозки в соседних странах. «Например, этой осенью не осуществлялось мультимодальных перевозок эстонского зерна, поскольку урожай был небольшим, и его перевозили грузовиками», – пояснил Тоомсалу.

Прибыль Operail Group до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) за девять месяцев составила 0,2 миллиона евро, а чистый убыток – 3,3 миллиона евро, что было прогнозируемым результатом.