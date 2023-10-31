Operail: дальнейшее осуществление железнодорожных грузоперевозок находится под угрозой

Концерн железнодорожных предприятий Operail максимально сократил операционные расходы, но и в третьем квартале продолжил работать в убыток. Чтобы сделать концерн прибыльным, правление ищет пути расширения бизнеса на зарубежные рынки. Однако для обеспечения жизнеспособности и устойчивого развития железнодорожных перевозок в Эстонии необходимы межотраслевое сотрудничество и политическое решение.
За 9 месяцев 2023 года концерн Operail перевез по Эстонии 1,5 миллиона тонн грузов, что на 68% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Бизнес-доход Operail от грузовых перевозок за 9 месяцев составил 16,9 миллиона евро, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «Объемы грузовых перевозок в тоннах снизились больше, чем доходы – в сложных обстоятельствах мы сделали все возможное, чтобы максимизировать доходы», – сказал Рауль Тоомсалу, председатель правления концерна.
Если причинами снижения объемов грузов стали санкции против России и прекращение перевозок несанкционированных российских товаров, то нынешней проблемой стала высокая себестоимость железнодорожных перевозок в Эстонии по сравнению как с ценой шоссейных перевозок, так и с ценами на железнодорожные перевозки в соседних странах. «Например, этой осенью не осуществлялось мультимодальных перевозок эстонского зерна, поскольку урожай был небольшим, и его перевозили грузовиками», – пояснил Тоомсалу.
Прибыль Operail Group до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) за девять месяцев составила 0,2 миллиона евро, а чистый убыток – 3,3 миллиона евро, что было прогнозируемым результатом.
Operail значительно сократил расходную базу, чтобы адаптироваться к сложным обстоятельствам. Концерн сократил половину работников. «Мы упразднили ночные смены на станциях, прекратили обслуживать небольшие станции, закрыли стационарные пункты технического обслуживания и сформировали вместо них мобильные ремонтно-эксплуатационные бригады, переобучили работников, чтобы они могли выполнять задачи нескольких прежних должностей, например: объединили профессии осмотрщика вагонов и помощника машиниста локомотива», – привел примеры Тоомсалу.
«Учитывая ожидания собственника Operail, среди которых сохранение транспортных мощностей на эстонской железнодорожной инфраструктуре, уже невозможно существенно сократить расходную базу концерна», – заявил Рауль Тоомсалу.
«Мы достигли точки, когда дальнейшие сокращения будут угрожать безопасности и способности Эстонии оперативно реагировать в чрезвычайной ситуации», – добавил он.
Поэтому для того, чтобы концерн снова стал прибыльным, необходимо увеличить доходную базу. Для этого Operail планирует инвестировать средства, полученные от продажи активов в начале года, в стратегическое расширение. «Мы смотрим за пределы Эстонии», – подтвердил Тоомсалу.
Чтобы железнодорожные грузовые перевозки, как наиболее экологически чистый и безопасный вид наземного транспорта, были жизнеспособными и стабильно развивались в Эстонии, необходимо межотраслевое сотрудничество в целях повышения эффективности процессов железнодорожных перевозок и политическое давление для перенаправления грузов с шоссе на железную дорогу.
Operail — железнодорожный концерн, принадлежащий Эстонской Республике, который занимается грузовыми перевозками и обслуживанием, ремонтом и строительством подвижного состава в Эстонии. Operail даёт работу около 250 работникам. До начала 2023 года Operail также занимался сдачей вагонов в аренду и грузовыми перевозками в Финляндии. По указанию владельца Operail вышел из этих направлений бизнеса.