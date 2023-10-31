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Из-за выкриков с трибун арбитры остановили матч на пять минут. ЭФС считает, что это было слишком

Вилле Арике
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Исполнительный директор тартуской "Таммеки" Кристьян Тийрик.
Исполнительный директор тартуской "Таммеки" Кристьян Тийрик. Фото: Margus Ansu

В матче домашнего первенства, прошедшем в Тарту в минувшую пятницу, таллиннский «Калев» разгромил местную «Таммеку» со счетом 7:2 и продолжил борьбу за бронзовую медаль. Но, как и после того, как женская сборная Испании стала чемпионкой мира, результат никого особо не волновал, поскольку начали говорить о других вещах – арбитры остановили матч на пять минут.

Пауза не была связана с чьей-то травмой, изучением записей VAR или другими привычными вещами, ее спровоцировали выкрики с трибун. Исполнительный руководитель «Таммеки» Кристьян Тийрик подтвердил Postimees, что комментарии выкрикивались по поводу действий арбитра Стена Клаасена, причем одним из комментаторов был он сам.

«Конечно, речь не шла об угрозах арбитру с чьей-либо стороны. Я тоже делал саркастические замечания. Рефери не зафиксировал офсайд, и я сказал, что могу принести ему очки. Затем вторую желтую карточку (за ругань – ред.) получил наш игрок Танель Таммик. Чуть позже судья отменил офсайд, и я сказал, что, мол, ты все же можешь видеть ситуацию», — рассказал о произошедшем Тийрик.

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