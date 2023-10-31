В матче домашнего первенства, прошедшем в Тарту в минувшую пятницу, таллиннский «Калев» разгромил местную «Таммеку» со счетом 7:2 и продолжил борьбу за бронзовую медаль. Но, как и после того, как женская сборная Испании стала чемпионкой мира, результат никого особо не волновал, поскольку начали говорить о других вещах – арбитры остановили матч на пять минут.
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Из-за выкриков с трибун арбитры остановили матч на пять минут. ЭФС считает, что это было слишком
Пауза не была связана с чьей-то травмой, изучением записей VAR или другими привычными вещами, ее спровоцировали выкрики с трибун. Исполнительный руководитель «Таммеки» Кристьян Тийрик подтвердил Postimees, что комментарии выкрикивались по поводу действий арбитра Стена Клаасена, причем одним из комментаторов был он сам.