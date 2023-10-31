Из-за выкриков с трибун арбитры остановили матч на пять минут. ЭФС считает, что это было слишком

Пауза не была связана с чьей-то травмой, изучением записей VAR или другими привычными вещами, ее спровоцировали выкрики с трибун. Исполнительный руководитель «Таммеки» Кристьян Тийрик подтвердил Postimees, что комментарии выкрикивались по поводу действий арбитра Стена Клаасена, причем одним из комментаторов был он сам.

«Конечно, речь не шла об угрозах арбитру с чьей-либо стороны. Я тоже делал саркастические замечания. Рефери не зафиксировал офсайд, и я сказал, что могу принести ему очки. Затем вторую желтую карточку (за ругань – ред.) получил наш игрок Танель Таммик. Чуть позже судья отменил офсайд, и я сказал, что, мол, ты все же можешь видеть ситуацию», — рассказал о произошедшем Тийрик.