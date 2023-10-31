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Угодившая в допинговый скандал нигерийская спринтерша получила суровое наказание

rus.postimees.ee
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Нзубечи Грейс Нвокоча.
Нзубечи Грейс Нвокоча. Фото: Phil Noble

За короткий период времени нигерийские легкоатлеты угодили в несколько допинговых скандалов. Среди прочего трехлетняя дисквалификация была наложена на 22-летнюю спринтершу Нзубечи Грейс Нвокочу.

Ей назначили суровое наказание, которое вступило в силу 3 августа 2022 года. Тогда это был временный запрет, но сейчас он получил официальное подтверждение.

Организация AIU, входящая в Международную федерацию легкой атлетики (WA) и работающая во имя чистого спорта, сообщила, что нигерийская спринтерша признала употребление запрещенных препаратов и согласилась с трехлетней дисквалификацией. В ее пробе были найдены следы остарина и лигандрола. (Остарин и Лигандрол являются стимуляторами андрогенных рецепторов и анаболических путей в организме, то есть способствуют набору мышечной массы – ред.).

Нвокоча считается одной из самых талантливых бегуний Нигерии. Ее личный рекорд на дистанции 100 м – 10,97, на более длинной дистанции – 22,44. С обоими показателями она входит в число 25 быстрейших спринтерш мира.

Она также была в составе эстафетной четверки Нигерии на чемпионате мира 2022 года в Юджине, где они финишировали четвертыми. Однако несколько недель спустя команда выиграла золотые медали на Играх Британского Содружества, опередив Великобританию, Ямайку и Австралию. Результат Нигерии на сегодняшний день отменен, а медали вручили другим спортсменам.

За короткое время легкую атлетику Нигерии захлестнула волна допинга. Запрещенные вещества недавно были также обнаружены в допинг-пробах Блессинга Окагбаре и Дивайна Одудуру. Первый из них – серебряный призер Олимпиады в Пекине.

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