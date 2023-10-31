Бизнесмен: главная цель политики по повышению процентных ставок – увеличить безработицу

«Если быть честным, то с точки зрения банка есть небольшие признаки опасности, но в общих чертах картина не самая страшная», – сказал Лыхмус.

«Однако в чем я убежден, – и, скажем честно, мы уже больше года находимся в цикле повышения процентных ставок, – что как бы кто это ни называл, основная цель повышения процентных ставок - создать [дополнительную] безработицу. Этого никого не говорит, но это так и есть – это нужно для охлаждения экономики», – добавил бизнесмен.