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Бизнесмен: главная цель политики по повышению процентных ставок – увеличить безработицу

rus.postimees.ee
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

По словам учредителя банка LHV Райна Лыхмуса, основной, хотя и не названной, целью проводимой центральными банками политики по повышению базовых процентных ставок является увеличение безработицы, поскольку это охладит экономику, пишет Rus.ERR.

Такую оценку бизнесмен высказал в передаче «Reedene intervjuu» на радиостанции Vikerraadio, комментируя нынешнюю ситуацию в эстонской экономике с позиции банковского сектора.

«Если быть честным, то с точки зрения банка есть небольшие признаки опасности, но в общих чертах картина не самая страшная», – сказал Лыхмус.

«Однако в чем я убежден, – и, скажем честно, мы уже больше года находимся в цикле повышения процентных ставок, – что как бы кто это ни называл, основная цель повышения процентных ставок - создать [дополнительную] безработицу. Этого никого не говорит, но это так и есть – это нужно для охлаждения экономики», – добавил бизнесмен.

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