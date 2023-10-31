На матче юниорских команд между тартуским клубом «Таммека» и таллиннским FCI «Левадия», проведенном в начале октября, поведение болельщиков зашло настолько далеко, что Эстонскому футбольному союзу (ЭФС) пришлось вмешаться и начать дисциплинарное производство. Теперь футбольный союз принял решение и наказание понесли оба клуба.
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Скандал в эстонском футболе. В ходе дисциплинарного расследования были наказаны оба клуба
По сообщению клуба «Левадия», во время игры, проходившей на стадионе «Сепа», болельщики «Таммеки» своими выкриками с трибун оскорбляли как игроков «Левадии», так и их родителей, пришедших посмотреть матч. «Таммека» установила, что обидчиками были несовершеннолетние подростки, некоторые из которых также посещали учебные группы тартуского клуба.