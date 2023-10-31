Скандал в эстонском футболе. В ходе дисциплинарного расследования были наказаны оба клуба

По сообщению клуба «Левадия», во время игры, проходившей на стадионе «Сепа», болельщики «Таммеки» своими выкриками с трибун оскорбляли как игроков «Левадии», так и их родителей, пришедших посмотреть матч. «Таммека» установила, что обидчиками были несовершеннолетние подростки, некоторые из которых также посещали учебные группы тартуского клуба.