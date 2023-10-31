А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ По цене старого гаража в Таллинне можно купить двухкомнатную квартиру в Ида-Вирумаа

«Так называемые гаражные городки, построенные во второй половине шестидесятых годов, а также появившиеся в спальных районах Таллинна и Тарту в конце советской эпохи, к настоящему времени в значительной степени амортизированы, и многие из них снесены, чтобы освободить место для новых построек. Больше их не строили, и поэтому общее количество таких гаражей с годами уменьшается», - сказал Уйбомяэ.

Гараж в Мустамяэ. Фото: kinnisvara24

По его словам, многие гаражи оказались заброшенными, поскольку сейчас на автомобилях ездят круглый год, а не оставляют на зиму в гаражах. Кроме того, больше нет необходимости ремонтировать автомобили самостоятельно, а более новые машины чинить «на коленке» в гараже просто не получится. В результате гаражи выставляют на продажу все чаще, поскольку нынешним владельцам или их наследникам они не нужны. Статистика портала Kinnisvara24 показывает, что за последние полтора года количество предложений о продаже гаражей выросло на 42%.

Гаражи переделывают в микро-дома

В то же время многим гараж нужен как место для хранения вещей. По словам эксперта по недвижимости CKE Kinnisvarabüroo Таура Тярнова, гаражами в настоящее время в основном пользуются владельцы коллекционных автомобилей и мотоциклисты, которые не хотят держать свои транспортные средства под открытым небом. «Гаражи также используют в качестве складов для хранения мебели, техники или другого оборудования, которое не часто требуется в повседневной жизни», - добавил Тярнов.

Гараж в Кесклинне. Фото: kinnisvara24