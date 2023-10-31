А ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ По цене старого гаража в Таллинне можно купить двухкомнатную квартиру в Ида-Вирумаа

Гаражные боксы советских времен постоянно дорожают, ведь с каждым годом в городском пейзаже их становится все меньше. В то же время, как альтернатива месту для хранения вещей на рынок вышли мини-склады и смарт-склады, — рассказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.
«Так называемые гаражные городки, построенные во второй половине шестидесятых годов, а также появившиеся в спальных районах Таллинна и Тарту в конце советской эпохи, к настоящему времени в значительной степени амортизированы, и многие из них снесены, чтобы освободить место для новых построек. Больше их не строили, и поэтому общее количество таких гаражей с годами уменьшается», - сказал Уйбомяэ.
По его словам, многие гаражи оказались заброшенными, поскольку сейчас на автомобилях ездят круглый год, а не оставляют на зиму в гаражах. Кроме того, больше нет необходимости ремонтировать автомобили самостоятельно, а более новые машины чинить «на коленке» в гараже просто не получится. В результате гаражи выставляют на продажу все чаще, поскольку нынешним владельцам или их наследникам они не нужны. Статистика портала Kinnisvara24 показывает, что за последние полтора года количество предложений о продаже гаражей выросло на 42%.
Гаражи переделывают в микро-дома
В то же время многим гараж нужен как место для хранения вещей. По словам эксперта по недвижимости CKE Kinnisvarabüroo Таура Тярнова, гаражами в настоящее время в основном пользуются владельцы коллекционных автомобилей и мотоциклисты, которые не хотят держать свои транспортные средства под открытым небом. «Гаражи также используют в качестве складов для хранения мебели, техники или другого оборудования, которое не часто требуется в повседневной жизни», - добавил Тярнов.
Поэтому, несмотря на увеличение предложений продажи, цены на гаражи с каждым годом растут. За последние полтора года их цена выросла на 8%, в среднем по Эстонии достигнув 15 266 евро. По словам Уйбомяэ, в Таллинне гаражи подорожали примерно на 14%, а цена активных предложений выросла до 18 117 евро.
«За эти же деньги можно купить требующую ремонта двухкомнатную квартиру в городе в Ида-Вирумаа или в каком-нибудь населенном пункте Южной Эстонии», - привел пример Уйбомяэ.
При этом количество предложений о продаже старых гаражей в столице за год выросло на 44%.
В Тарту и Пярну количество предложений осталось на том же уровне, но за год их цена выросла на 18% и 10% соответственно – в Тарту средний уровень цен теперь составляет 13 266 евро. Архитектор Тийт Сильд также нашел совершенно новое предназначение тартуских гаражей на улице Лубья, планируя заменить их микродомами, микроофисами, микрокафе и микрогалереей.
Ежемесячная арендная плата за гаражи составляет в среднем 80–100 евро. Они в основном находятся в среднем состоянии и оснащены электричеством. Многие предложения аренды не доходят до порталов недвижимости, поскольку гаражи также активно предлагают в аренду в местных группах в Facebook.
По словам Уйбомяэ, у старых гаражей появляется альтернатива в виде мини-складов и смарт-складов, на закрытых площадках сдают в аренду морские контейнеры, а для хранения коллекционных автомобилей зимой некоторые компании предлагают охраняемые ангары и склады.
Мини-склады и смарт-склады – новый тренд
По словам исполнительного директора предприятия Jüri Nutilaod Пеэтера Пяртеля, в США мини-склады стали популярны еще в начале шестидесятых годов, а сегодня их там больше, чем заведений фастфуда. Первый европейский мини-склад открылся в 1979 году в Лондоне, а первый в Эстонии – в 2011 году в таллиннском районе Тонди.
«Смарт-склады появились гораздо позже, когда были созданы приложения для телефонов, которые закрывают и открывают надежные металлические замки без подключения к интернету. В отличие от навесного замка мини-складов, система запирания смарт-складов оснащена датчиками движения, которые информируют арендатора о каждом движении на его складе», - рассказал Пяртель. Насколько известно, в Эстонии построены два смарт-склада, куда арендатор может войти с помощью приложения для телефона, причем первый был открыт лишь в 2021 году.
Склады Jüri Nutilaod, например, обладают площадью от двух до десяти квадратных метров, а также у фирмы есть десять гаражей со смарт-замками площадью 22–52 м2. По словам Пяртеля, частные лица чаще всего используют склады для хранения вещей во время ремонта или переезда. Но есть и постоянные пользователи, которые зимой хранят там летние вещи, а летом – зимние. Другая заметная группа арендаторов – небольшие фирмы, для которых смарт-склад выполняет функции основного склада. А, например, рестораны хранят там свою летнюю мебель.
По словам Пяртеля, смарт-склады сдают в аренду в среднем на пять месяцев, а минимальный срок аренды – один месяц. Самая низкая цена аренды смарт-склада – 55 евро в месяц, но первые два месяца им можно пользоваться за полцены.