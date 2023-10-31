АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Массовые беспорядки в Дагестане: вероятные причины и неизбежные последствия

Менее удачливыми оказались другие выходцы из Дагестана, братья Магомедовы, аварцы. Один из братьев также был российским сенатором. Братьев Магомедовых принято считать предпринимателями, близкими к бывшему президенту и экс-премьеру, а ныне зампредседателя Совбеза России Дмитрию Медведеву. Зиявудин Магомедов финансировал «Ночную хоккейную лигу», где любил поиграть в хоккей президент России Владимир Путин, и был спонсором дагестанца Хабиба Нурмагомедова, одного из сильнейших в мире бойцов в истории смешанных единоборств.

Однако в декабре 2021 года суд в Москве приговорил братьев Магомедовых к длительным срокам заключения (18 и 19 лет) за хищения и мошенничество. Есть версия, что «дело братьев Магомедовых» - это месть их конкурента Сулеймана Керимова, на которого Магомедовы передали досье в США. Дагестан слишком маленький, чтобы его делить между влиятельными лицами. В битве хищников побеждает сильнейший.

А в самом Дагестане местные власти ведут борьбу друг с другом - за бюджетные деньги, за право «крышевать» бизнес и заниматься поборами. Каждый глава района имеет свою собственную «армию» из хорошо обученных и вооруженных молодых людей, официально числящихся безработными, но на деле занимающихся грабежами, разбоем и выполнением поручений своего «босса», которым, кстати, может быть и глава районной полиции, и начальник налоговой службы.

Круговая порука и горский кодекс чести