АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Массовые беспорядки в Дагестане: вероятные причины и неизбежные последствия

Владимир Путин по следам событий в аэропорту Махачкалы во всем обвинил иностранные спецслужбы, якобы устроившие провокацию в Дагестане. Публицист Андрей Кузичкин, однако, уверен, что потенциал массового народного недовольства был канализирован и конвертирован в антиизраильские протесты кем-то в руководстве одного из беднейших регионов России, разъедаемого коррупцией, по логике «пусть уж лучше бьют евреев, чем собственную власть». В то же время бунт в Махачкале преподнес и такие уроки, которые очень важно усвоить Украине и Западу.
В ночь с 29 на 30 октября 2023 года Махачкала, столица входящего в состав РФ Дагестана, превратилась в мировой центр антисемитизма: еще ни в одном государстве на фоне массовых демонстраций в поддержку Палестины никто не додумался штурмовать аэропорт и искать евреев в турбинах самолета, прибывшего рейсом из Тель-Авива.
Что же случилось? Почему именно в Дагестане произошел резкий слом традиционных российских стереотипов о дружбе народов и братстве религий? Ведь Дагестан десятилетиями служил образцом добрососедских отношений между 120 национальностями, населяющими эту горную республику. Понятно, что российский диктатор Владимир Путин на большом совещании в Кремле 30 октября по следам событий во всем обвинил иностранные спецслужбы, устроившие провокацию в Дагестане. Я же берусь доказать, что причины беспорядков в Махачкале носят исключительно внутренний характер.
Действительно, Дагестан - уникальное государственное образование. Там имеют статус официальных 14 языков, в том числе русский, аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский и чеченский языки. При этом ни один этнос не доминирует. Самые многочисленные нации - аварцы (30%), даргинцы (16%), лезгины и кумыки - по 16%. Население Дагестана - 3,2 млн человек, из них 96% - мусульмане, в основном - сунниты.
Безработица и нищета
Регион богат ресурсами, включающими строительный камень, пастбища, пахотные земли, гидроэнергетику. Однако более половины населения (55%) занято в сельском хозяйстве, что в два раза более высокий показатель, чем в среднем по России. А в аграрном комплексе, как известно, образуется минимальная добавленная стоимость. Дагестан славится своими фруктами и овощами. Но промышленность развита чрезвычайно слабо. Именно поэтому республика входит в число беднейших российских регионов.
Дагестан занимает первое место среди самых дотационных территорий страны: в 2022 году дотации республиканскому бюджету из федерального бюджета составили рекордную сумму - 81 млрд рублей (800 млн евро по текущему курсу). Это половина доходов республики. Средняя зарплата в Дагестане составляет 36 000 рублей (360 евро), что в два раза меньше, чем по России в целом.
Официальная безработица превышает отметку в 10%, неофициальная составляет 30%. Почти 70% молодежи в возрасте до 30 лет не имеет постоянной занятости. Доля бедных семей превышает 30% и с каждым годом возрастает. Сложная этносоциальная структура и низкая материальная база служат основными источниками экстремистских настроений и политической нестабильности в Дагестане.
В 1999 году в Дагестане произошел ваххабитский мятеж, когда из Чечни в республику вторглись отряды Шамиля Басаева и при поддержке местного салафитского подполья (салафиты - это мусульмане-традиционалисты) попытались создать «Кавказский Халифат народов Ичкерии и Дагестана». Мятеж был подавлен, но мир и спокойствие в республике не наступили. Дагестан вошел в зону политической турбулентности. По сути, там сложилась система криминальных отношений национально-кланового типа, напоминающая мафиозное сообщество Сицилии.
Бесконечная межклановая борьба
За последние 17 лет в Дагестане поменялось шесть глав республики, были убиты два министра. В 2009 году после выборов мэра Дербента, крупнейшего дагестанского города, случились массовые волнения и был избран новый мэр. А в столице Дагестана, Махачкале, должность мэра превратилась в объект ожесточенной клановой борьбы.
Так, в 2013 году по обвинению в организации убийства был арестован мэр Саид Амиров, занимавший должность главы города 15 лет и признанный лучшим мэром России. За руководство преступным сообществом ему было назначено пожизненное лишение свободы. В январе 2018 года мэр Махачкалы Муса Мусаев был арестован и обвинен в хищении 48 млн рублей (480 000 евро), а уже в ноябре 2018 года полицейские задержали его преемника, Абусульяна Гасанова, по обвинению в хищении 40 млн рублей (400 000 евро).
В октябре этого года Басманный районный суд Москвы арестовал руководителя министерства спорта Дагестана Халитбега Махачева и мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Коррупция приобрела в Дагестане колоссальные размеры. Механизм ее прост: огромные деньги, выделяемые республике Москвой, расхищаются на всех уровнях - от правительства Дагестана до мэров городов и глав районов.
Покровители в Москве
Согласно законам жанра, местные мафиози должны иметь свою «крышу» в Москве. У Дагестана тоже есть свои покровители в высших эшелонах российской власти. Пожалуй, самый известный из них - уроженец Дагестана, сенатор Сулейман Керимов, лезгин по национальности. Именно ему принадлежали такие крупные компании, как производитель удобрений «Уралкалий» и золотодобывающий холдинг «Полюс». Футбольный клуб «Анжи» - любимая игрушка Сулеймана. После полномасштабного вторжения России в Украину Сулейман Керимов находится под санкциями США и ЕС. А в мае 2022 года сын Керимова - Саид - пожертвовал пакет акций компании «Полюс» Фонду поддержки исламских организаций.
Менее удачливыми оказались другие выходцы из Дагестана, братья Магомедовы, аварцы. Один из братьев также был российским сенатором. Братьев Магомедовых принято считать предпринимателями, близкими к бывшему президенту и экс-премьеру, а ныне зампредседателя Совбеза России Дмитрию Медведеву. Зиявудин Магомедов финансировал «Ночную хоккейную лигу», где любил поиграть в хоккей президент России Владимир Путин, и был спонсором дагестанца Хабиба Нурмагомедова, одного из сильнейших в мире бойцов в истории смешанных единоборств.
Однако в декабре 2021 года суд в Москве приговорил братьев Магомедовых к длительным срокам заключения (18 и 19 лет) за хищения и мошенничество. Есть версия, что «дело братьев Магомедовых» - это месть их конкурента Сулеймана Керимова, на которого Магомедовы передали досье в США. Дагестан слишком маленький, чтобы его делить между влиятельными лицами. В битве хищников побеждает сильнейший.
А в самом Дагестане местные власти ведут борьбу друг с другом - за бюджетные деньги, за право «крышевать» бизнес и заниматься поборами. Каждый глава района имеет свою собственную «армию» из хорошо обученных и вооруженных молодых людей, официально числящихся безработными, но на деле занимающихся грабежами, разбоем и выполнением поручений своего «босса», которым, кстати, может быть и глава районной полиции, и начальник налоговой службы.
Круговая порука и горский кодекс чести
Мне об этом рассказывали в Дагестане, где я побывал в 2011 году с рабочим визитом. Мы разговаривали с местными чиновниками, и они поделились со мной эксклюзивной информацией о местных нравах и обычаях. Сотрудник прокуратуры поведал историю, как он пришел к одной женщине, чей сын подозревался в участии в налете на местное отделение почты. И этот прокурорский работник спрашивает пожилую женщину: «Мать, где твой сын?». А она и отвечает: «Если скажу, что не знаю - неправду скажу. А я врать не хочу. Если скажу, что знаю - слишком много скажу. Поэтому я тебе ничего говорить не буду». Эта система круговой поруки и кодекс чести горских народов фактически узаконивают преступность и делают ее непобедимой.
Поэтому в Дагестане постоянно объявляется режим КТО (контртеррористической операции) в разных локациях. Такой режим объявлялся много раз в 2016-2021 годах в Буйнакске, в 2019 году - в Дербенте, в мае 2022 года - в Махачкале. Местный спецназ ловит местных боевиков. Но режим КТО больше напоминает игру в «кошки-мышки», в которой «мышь» и «кошка» легко меняются местами. Все зависит от того, кто кого заказал.
Коррупция влечет за собой деградацию
А в результате масштабной коррупции происходит деградация всей жизни в Дагестане. Это и понятно: если, допустим, Москва дала 10 млн рублей на ремонт теплотрассы, а из них 9 млн были разворованы, то за 1 млн проложат старую трубу, которая лопнет максимум через месяц. Именно потому в 2023 году Дагестан захлестнула волна массовых протестов: в разных районах республики люди перекрывали дороги, требуя электричества, тепла и воды.
Эти коммунальные услуги недоступны не только в горных аулах, но и в самой Махачкале. А в августе 2023 года в Махачкале произошел пожар и мощный взрыв на автозаправочной станции, в результате чего погибли 37 человек, 120 были ранены. Оказалось, что взорвались 100 тонн селитры, которые владелец автосервиса хранил радом с бензозаправкой. Понятно, что ни один проверяющий никаких нарушений не увидел: глаза были залеплены денежными купюрами взяток. А селитра, видимо, предназначалась для местных боевиков.
И вот весь этот потенциал массового народного недовольства был кем-то умело канализирован и конвертирован в антиизраильские протесты: пусть уж лучше бьют евреев, чем собственную власть. Не думаю, что к штурму аэропорта Махачкалы причастные российские спецслужбы. Скорее, это интриги местного руководства. Тем более что в Дагестане живут собственные, горские евреи, есть 4 синагоги, и к ним претензий не предъявляли. Весь гнев был направлен на «внешних врагов» - на Израиль.
Украинский след
Само собой, теперь в правительстве Дагестана проходят непрерывные совещания, понятно, что глава республики Сергей Меликов, бывший главнокомандующий войсками Росгвардии, уже отыскал украинский «бандеровский» след в случившемся конфузе. Муфтии призывают к миру и спокойствию.
А вот для Путина история в Махачкале стала ударом по самолюбию. Поэтому он отреагировал мгновенно. Путин реально испугался волнений в Дагестане. Погромы в Махачкале ударили по международному престижу России, создали прецедент бесконтрольного и безнаказанного поведения больших масс протестующих, которые легко и беспрепятственно захватили стратегический объект - аэропорт. А прозрачные аллюзии с нацизмом, еврейскими погромами и Холокостом дискредитируют официальную идеологию российской войны в Украине, направленной, по уверениям Путина, на борьбу с «украинским фашизмом». Оказалось, в России полно собственных фашиствующих молодчиков.
Однако, думаю, дело ограничится поиском и наказанием организаторов протестов. Сами участники отделаются легким испугом и небольшим денежным вознаграждением. Самых активных, возможно, отправят в зону т.н. СВО в Украину. Кстати сказать, жители Дагестана крайне неохотно заключают контракты с Министерством обороны России и ехать воевать на Донбасс не спешат.
Не исключено, что будут какие-то перестановки в руководстве местных силовых органов. Уж очень долго раскачивался спецназ, допустивший захват аэропорта. А полицейский, который извинялся перед толпой за то, что вынул табельное оружие из кобуры, это вообще приговор дагестанской полиции за непрофессионализм и некомпетентность. Чем-то эта история даже напоминает прорыв в Израиль из Сектора Газа и ротозейство израильской разведки и военных.
Падение режима Путина автоматически не сделает Россию мирной
Вряд ли в ближайшее время пламя еврейских погромов охватит весь Кавказ. Хотя в самом Дагестане бурления могут продолжаться. Но Путин, конечно, сделает все возможное, чтобы усмирить Дагестан и при этом не вызвать новых протестов накануне собственных выборов в 2024 году.
Нельзя потерять Дагестан, который дает 1,3 млн голосов на президентских выборах и занимает четвертое место среди 85 российских регионов по уровню голосования за Путина. Кроме того, Дагестан входит в состав Южного военного округа. С 2020 года в городе Каспийске (фактически это пригород Махачкалы) базируется Каспийская флотилия, оснащенная современными кораблями, подводными лодками и другой военной техникой. Отсюда и из Астрахани производятся пуски крылатых ракет по Украине.
В Дагестане дислоцирована 136-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 177-й отдельный полк морской пехоты, 51-й отдельный береговой ракетный дивизион, 137-й отряд специального назначения для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами. Это мощный военный кулак, достаточный, чтобы держать Кавказ за горло.
Но Дагестан преподнес урок не только Путину. Те сторонники Украины, которые мечтают о распаде России и выступают за предоставление независимости народам, населяющим «Российскую империю», должны усвоить: есть там и такие народы, которые под крики «Аллаху акбар!» готовы нести не мир и свободу, но месть и войну. В Европе это понимают отлично, потому и опасаются последствий хаотичного падения путинского режима. Если ядерный взрыв неуправляемый, беда может постучаться в каждый дом.