Очевидец трагической аварии: девушка прерывисто дышала, а травмы юноши говорили о том, что он мертв

Вчера продолжился суд над Гердой Юшин, которую прокуратура считает виновной в ДТП, произошедшем два года назад на дороге Юленурме-Ройу. В аварии погибли 17-летний Патрик и 15-летняя Яне-Ли.
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На вчерашнем заседании о случившемся рассказали те, кто первым прибыл на место происшествия. Сперва в качестве свидетеля дала показания Анжела Митрягина, Ford которой в ту роковую ночь обогнал внедорожник BMW Герды Юшин. Прокурор Сильва Роод и защитник потерпевших Кристийна Леэ детально расспросили Митрягину о произошедшем, начиная с того, как быстро она ехала, и заканчивая тем, видела ли она кого-то шедшим навстречу.