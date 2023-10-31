Очевидец трагической аварии: девушка прерывисто дышала, а травмы юноши говорили о том, что он мертв

На вчерашнем заседании о случившемся рассказали те, кто первым прибыл на место происшествия. Сперва в качестве свидетеля дала показания Анжела Митрягина, Ford которой в ту роковую ночь обогнал внедорожник BMW Герды Юшин. Прокурор Сильва Роод и защитник потерпевших Кристийна Леэ детально расспросили Митрягину о произошедшем, начиная с того, как быстро она ехала, и заканчивая тем, видела ли она кого-то шедшим навстречу.