В Нарве на крупнейшей технологической конференции обсудят новую концепцию интернета

Крупнейшее технологическое мероприятие в Ида-Вирумаа, конференция W3N 2023 - это одна из крупнейших в Европе конференций, посвященных области Web3 и искусственного интеллекта, которая на два дня собирает в Нарве сотни участников и десятки докладчиков со всего мира.

Александр Битсков, руководитель главного организатора коференции, компании ZenFrog Lab, рассказал, что двухдневное технологическое мероприятие отличается от других подобных форумов разнообразием тем и спикеров: «В моем родном городе любой желающий может увидеть выступление международных суперзвезд мира технологий, кроме того, местные стартапы получат возможность получить одобрение своим идеям у мировых лидеров, а также установить новые контакты, скоцентрировать идеи и знания. Я считаю, что мероприятие также играет важную роль и в формировании имиджа Ида-Виру, а также в воодушевлении местных жителей. Мы показываем, что нужно осмелиться мечтать, потому что мир полон разных возможностей».

В этом году на сцену W3N 2023 выйдут более 30 спикеров; ожидается, что мероприятие посетят более 300 человек со всего мира. Конференция состоится 12 и 13 декабря. Помимо официальной программы, стартап-компании и активные люди смогут принять участие в конкурсе, чтобы представить свои бизнес- или стартап-идеи международным экспертам.

Что такое Web3, что обсуждают на конференции?

Web3, новая концепция интернета, основанная на блокчейне, относится к следующему этапу развития интернета, характеризующемуся децентрализованными приложениями и технологиями.

В отличие от широко распространенной в настоящее время так называемой концепции Web2, ориентированной в основном на крупные платформы, такие как Google и Facebook, Web3 базируется на технологии блокчейна и криптовалютах. Это позволяет пользователям лучше контролировать и владеть своими данными и цифровым контентом.

Основные возможности Web3:

Децентрализация. Web3 не контролируется единым центральным органом, а распространяется по сети компьютеров. Это означает, что Web3 более безопасен и устойчив, и ни одна организация не может его контролировать или отключать.

Открытость. Web3 построен на основе открытого исходного кода, который каждый может использовать и развивать.

Больше контроля для потребителей. Web3 дает пользователям больше контроля над своими данными и цифровой идентификацией. Пользователи сами могут решать, кто видит их данные и как они используются. Кроме того, пользователи могут использовать свои данные для заработка и оплаты услуг.

Web3 все еще находится на ранней стадии своего развития, но у этой концепции есть потенциал полностью изменить то, как мы используем интернет. Web3 может создать открытый, более доступный и более интеллектуальный интернет.