Исследование: в каждом десятом доме в Эстонии есть опасность для жизни и кошелька

Репрезентативный опрос населения стран Балтии, проведенный компанией NielsenIQ по заказу страховой компании Gjensidige, выявил и тот печальный факт, что количество домохозяйств, оборудованных дымовыми датчиками, за год сократилось на несколько процентных пунктов - во всех трех странах Балтии.

«Если в целом по странам Балтии использование домохозяйствами дымовых датчиков является положительной тенденцией, то если посмотреть с другой стороны - в Эстонии до 10% людей не имеют их в своих домах. Это тревожный показатель, поскольку он затрагивает тысячи домов. С наступлением морозов вновь начался отопительный сезон, и риск возникновения пожаров возрос. На прошлой неделе пожар в Вильяндимаа унес еще одну жизнь - спасатели не обнаружили в доме ни одного дымового датчика, только пустые основания для крепления датчиков в потолках», - сказал Райдо Кирсисте, руководитель эстонского филиала Gjensidige.

По словам Райдо Кирсисте, с 2009 года во всех жилых помещениях Эстонии в обязательном порядке должен быть установлен дымовой датчик. Это означает, что в каждом доме должен быть как минимум один работающий датчик. «Дымовой датчик является обязательным. В случае пожара и отсутствия датчика страховка может не покрыть нанесенный ущерб. Не говоря уже о том, что работающий датчик может спасти жизнь», - сказал он.