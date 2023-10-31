Исследование: в каждом десятом доме в Эстонии есть опасность для жизни и кошелька

Сравнительное исследование стран Балтии показало, что в Эстонии 90% жителей имеют в своем доме дымовой датчик, тогда как в Латвии и Литве - 73% и 64% соответственно. Кроме того, эстонцы проверяют свои датчики чаще, чем их южные соседи. В то же время риск возникновения пожара в некоторых домах за год увеличился.
Репрезентативный опрос населения стран Балтии, проведенный компанией NielsenIQ по заказу страховой компании Gjensidige, выявил и тот печальный факт, что количество домохозяйств, оборудованных дымовыми датчиками, за год сократилось на несколько процентных пунктов - во всех трех странах Балтии.
«Если в целом по странам Балтии использование домохозяйствами дымовых датчиков является положительной тенденцией, то если посмотреть с другой стороны - в Эстонии до 10% людей не имеют их в своих домах. Это тревожный показатель, поскольку он затрагивает тысячи домов. С наступлением морозов вновь начался отопительный сезон, и риск возникновения пожаров возрос. На прошлой неделе пожар в Вильяндимаа унес еще одну жизнь - спасатели не обнаружили в доме ни одного дымового датчика, только пустые основания для крепления датчиков в потолках», - сказал Райдо Кирсисте, руководитель эстонского филиала Gjensidige.
По словам Райдо Кирсисте, с 2009 года во всех жилых помещениях Эстонии в обязательном порядке должен быть установлен дымовой датчик. Это означает, что в каждом доме должен быть как минимум один работающий датчик. «Дымовой датчик является обязательным. В случае пожара и отсутствия датчика страховка может не покрыть нанесенный ущерб. Не говоря уже о том, что работающий датчик может спасти жизнь», - сказал он.
Помимо дымовых датчиков, с 2022 года датчик угарного газа также стал обязательным в зданиях с отопительными приборами, работающими на твердом топливе, такими как дровяные печи, камины, плиты или котлы, которые могут выделять опасный угарный газ.
По данным опроса, 77% жителей Эстонии, 65% - Литвы и 61% - Латвии регулярно проверяют свои дымовые датчики и при необходимости заменяют в них батарейки.
«Это также вызывает озабоченность, если существующий дымовой датчик находится в нерабочем состоянии или просто снят с потолка, - сказал Райдо Кирсисте. - Срок их службы составляет от трех до десяти лет, в зависимости от производителя. Если он устарел или больше не работает, его необходимо заменить. К сожалению, почти пятая часть опрошенных не заботится о своем датчике или не знает, как проверить его исправность».
В исследовании, проведенном в этом году, всего было опрошено 4800 жителей стран Балтии, то есть по 1600 человек из каждой страны.