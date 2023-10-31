Снос памятника Ленину признан незаконным

После того, как решение городских властей Турку о сносе памятника Ленину было оспорено частным лицом, суд пришел к выводу, что мэр города Минна Арве не имела права принимать решение о демонтаже статуи. Памятник Ленину был демонтирован в этом финском городе весной 2022 года. Решение тогда объяснялось тем, что «после начала агрессивной войны со стороны России статуя неоднократно вызывала эмоции и дискуссии в обществе и СМИ».

«Суд пришел к выводу, что тот факт, что мэр руководит деятельностью муниципалитета под руководством муниципального совета, не означает, что мэр обладает такими полномочиями в этом вопросе, которые давали бы ему право принимать подобные решения», - сообщает издание Yle.

Решение мэра, превышающее его полномочия, и решение городского совета должны быть аннулированы «как незаконные».

Однако, власти Турку не намерены возвращать на прежнее место работу скульптора Михаила Аникушина.

Мэр Турку Минна Арве заявила, что город не собирается обжаловать решение административного суда, а бронзовую голову Ленина оставят на складе.

«Я думаю, что статуя может покоиться с миром на складе», - прокомментировала мэр решение суда.

Турку - не единственный финский город, который очистился от памятников человеку, давшего по мнению многих историков Финляндии ее независимость в 1918 году. Сегодня в Финляндии не осталось ни одного памятника Ленину в публичном городском пространстве. Последняя статуя была убрана из Котки в октябре 2022 года.

По мнению финского историка Юсси Ялонена, дискуссия о сносе этих статуй больше всего говорит об отношении финнов к собственной истории.