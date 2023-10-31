Один из лучших эстонских работодателей с точки зрения зарплаты сокращает половину сотрудников

В третьем квартале текущего года в компании работало 116 человек. В прошлом году предприятие вошло в десятку лучших плательщиков крупных компаний в Эстонии.

На прошлой неделе Bally's Эстония сообщила в Кассу по безработице, что вынуждена расторгнуть трудовой договор с работниками нескольких команд по экономическим причинам.