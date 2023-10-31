Один из самых щедрых работодателей сокращает половину сотрудников

Разработчик азартных игр Bally's Эстония, где средняя зарплата в прошлом году составила 4363 евро, планирует уволить 69 человек, пишет Äripäev.
В третьем квартале текущего года в компании работало 116 человек. В прошлом году предприятие вошло в десятку лучших работодателей с точки зрения оплаты труда среди крупных компаний в Эстонии.
На прошлой неделе Bally's Эстония сообщила в Кассу по безработице, что вынуждена расторгнуть трудовой договор с работниками нескольких команд по экономическим причинам.
Оборот Bally's Эстония в прошлом году составил почти 9,4 миллиона евро, а прибыль - 290 769 евро. На расходы на заработную плату в компании было потрачено почти 5,7 миллиона евро.