Юри Ратас: экономическая ситуация в Эстонии вызывает негодование

В связи с тем, что, по предварительным оценкам Департамента статистики, в третьем квартале 2023 года внутренний валовой продукт (ВВП) Эстонии значительно снизился - на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заместитель председателя Рийгикогу Юри Ратас заявил в Facebook, что новости об эстонской экономике вновь вызывают негодование.
«Эстония уже более полутора лет подряд находится в состоянии рецессии, и в первом месяце четвертого квартала (октябрь) мы не увидели поворота к лучшему. Если вспомнить, что ВВП сокращался и в третьем квартале прошлого года (2,4%), то глубина сокращения уже приближается к 5% за два года», - написал Ратас в своем Facebook.