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Юри Ратас: экономическая ситуация в Эстонии вызывает негодование

Ангелина Тякер
, экономический журналист
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В связи с тем, что, по предварительным оценкам Департамента статистики, в третьем квартале 2023 года внутренний валовой продукт (ВВП) Эстонии значительно снизился - на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заместитель председателя Рийгикогу Юри Ратас заявил в Facebook, что новости об эстонской экономике вновь вызывают негодование.

«Эстония уже более полутора лет подряд находится в состоянии рецессии, и в первом месяце четвертого квартала (октябрь) мы не увидели поворота к лучшему. Если вспомнить, что ВВП сокращался и в третьем квартале прошлого года (2,4%), то глубина сокращения уже приближается к 5% за два года», - написал Ратас в своем Facebook.

Он добавил, что это более чем достаточно и нынешний размер экономики сопоставим с 2019 годом. «Другими словами, мы потеряли более 4 лет в своем экономическом развитии. Разрыв между прогнозами, которые делались в то время, и ожидаемыми тенденциями роста огромен!» - заявил он.

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