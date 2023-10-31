Юри Ратас: экономическая ситуация в Эстонии вызывает негодование

«Эстония уже более полутора лет подряд находится в состоянии рецессии, и в первом месяце четвертого квартала (октябрь) мы не увидели поворота к лучшему. Если вспомнить, что ВВП сокращался и в третьем квартале прошлого года (2,4%), то глубина сокращения уже приближается к 5% за два года», - написал Ратас в своем Facebook.