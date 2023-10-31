Эксперт: как правильно и красиво осветить свой дом в темное время года

Атмосферное освещение поможет создать теплый свет

Дизайнер призывает продумывать освещение в зависимости от занятий в комнате. Например, напольный светильник подойдет для чтения в гостиной, а если в доме гости, то этот же свет создаст хорошую атмосферу для общения.

Фото: Ikea

«Подумайте о деталях. Напольный светильник будет хорошо смотреться рядом с креслом или пуфиком. Для атмосферного света вы можете использовать регулируемые светильник с димером. Это подойдет для всего дома, например закончили работать, и приглушили свет для уютного ужина. Подвесной светильник над обеденным столом создает гостеприимную атмосферу», - говорит дизайнер.

Также полезно освещение разной высоты, позволяющее, например, выключать освещение по периметру независимо от общего освещения для создания более интимной атмосферы, например, поместив настольную лампу на книжную полку или на подоконник, вы создадите отдельный уютный источник света. В праздничный период многие вспоминают про свечи, дизайнер советует обратить внимание на безопасную LED альтернативу, если у вас в доме дети. Дизайнер призывает сочетать разные гирлянды и праздничные светильники. «Украшайте окна, и дом, развешивайте на стенах и столе. Мягкий свет гирлянд и огоньков привнесут приятную атмосферу», - говорит дизайнер.

Выбираем свет

Дизайнер IKEA заметил, что часто мы в наших домах фокусируемся на потолочном освещении. Потолочный светильник не только создает недостаточное освещение для некоторых занятий, да и уютную атмосферу в темные осенние вечера только с верхним светом не создашь.

Фото: Ikea