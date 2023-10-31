Сможет ли Израиль достичь своих целей в секторе Газа?

Лидеры Израиля заявили, что ХАМАС будет стерт с лица земли, а сектор Газа никогда уже не будет прежним.

«Каждый член ХАМАС - мертвец», - сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после того, как боевики этой группировки в ходе беспрецедентного нападения на Израиль убили более 1400 человек. Позднее он же поклялся, что «машина террора» и политическая структура ХАМАС будут демонтированы.

Израиль заявил, что расширяет наземную операцию в секторе Газа именно для достижения обозначенных задач. Израильтяне также уверяют, что как только они убедятся в том, что ХАМАС полностью побежден, они из сектора Газа уйдут. Например, министр обороны Йоав Галант сказал, что Израилю необходимо обеспечить «новый режим безопасности», но он не намерен отвечать за повседневную жизнь людей в Газе.

Если цель операции «Железные мечи» именно такова, то она существенно более амбициозна, нежели любые прежние военные операции Израиля в Газе, и на ее достижение могут потребоваться несколько месяцев. Но реалистична ли такая цель, и может ли военное командование обеспечить ее достижение?

Вторжение в сектор Газа автоматически означает бои в плотной городской застройке и несет огромный риск для гражданского населения сектора, которое насчитывает более двух миллионов человек. Власти в Газе, контролируемые ХАМАС, говорят, что 8000 мирных жителей уже погибли, а еще сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.