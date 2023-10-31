Таллиннская горуправа поддержала два оппозиционных законопроекта

В проект Таллиннского городского собрания «стратегия развития "Таллинн 2035" на 2024-2027 гг.» была включена цель добиться к 2030 году перехода на обучение на эстонском языке во всех таллиннских школах, а также обеспечить консультационные услуги, направленные на поддержку перехода на обучение на эстонском языке.

Карл Сандер Касе, председатель таллиннской партии «Отечество», отметил, что еще в прошлом году городская управа во главе с Михаилом Кылвартом (центристы) выступала против всех подобных поправок, а теперь никто из членов комиссии даже не потребовал проведения отдельного голосования. «Положительным моментом является то, что лед начинает таять», - сказал он.