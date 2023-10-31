Таллиннская горуправа поддержала два оппозиционных законопроекта

На вчерашнем заседании финансовой комиссии Таллиннского городского собрания получили поддержку два предложения партии «Отечество», касающиеся перехода на обучение на эстонском языке. Они также были единственными предложениями из 26, получившими поддержку.
В проект Таллиннского городского собрания «стратегия развития "Таллинн 2035" на 2024-2027 гг.» была включена цель добиться к 2030 году перехода на обучение на эстонском языке во всех таллиннских школах, а также обеспечить консультационные услуги, направленные на поддержку перехода на обучение на эстонском языке.