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Таллиннская горуправа поддержала два оппозиционных законопроекта

Лоора-Элизабет Ломп
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Таллиннское городское собрание.
Таллиннское городское собрание. Фото: Eero Vabamägi

На вчерашнем заседании финансовой комиссии Таллиннского городского собрания получили поддержку два предложения партии «Отечество», касающиеся перехода на обучение на эстонском языке. Они также были единственными предложениями из 26, получившими поддержку.

В проект Таллиннского городского собрания «стратегия развития "Таллинн 2035" на 2024-2027 гг.» была включена цель добиться к 2030 году перехода на обучение на эстонском языке во всех таллиннских школах, а также обеспечить консультационные услуги, направленные на поддержку перехода на обучение на эстонском языке.

Карл Сандер Касе, председатель таллиннской партии «Отечество», отметил, что еще в прошлом году городская управа во главе с Михаилом Кылвартом (центристы) выступала против всех подобных поправок, а теперь никто из членов комиссии даже не потребовал проведения отдельного голосования. «Положительным моментом является то, что лед начинает таять», - сказал он.

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