Таллиннские станции по приему отходов переходят на зимний график работы

«Жители Таллинна по-прежнему могут выбрать, в какой день недели им удобнее посетить станцию по приему отходов. Мы сокращаем часы работы на зимний период, поскольку в этот период посетителей становится значительно меньше - сказал вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм. - Не стоит забывать, что на станциях в Пальяссааре и Пяэскюла можно не только сдать, но и забрать пригодные к использованию предметы, кроме того, два дня в неделю работает Пяэскюлаская ремонтная мастерская. Кое-какие вещи не стоит отправлять на свалку, ведь их срок службы можно продлить или найти для них нового благодарного пользователя».