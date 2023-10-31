ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Путину пришлось реагировать на дагестанский бунт в особом режиме

Израиль очень осторожно, но и решительно продолжает наземную операцию в Газе. К настоящему времени начался маневр, который призван разделить сектор пополам. Нетрудно понять, что основная цель Израиля - уничтожить инфраструктуру ХАМАС, прежде всего, в северной части сектора. Трудно оценить, насколько эта цель достижима для Израиля.

В настоящее время ХАМАС и другие группировки не могут оказать серьезного военного сопротивления израильской армии в секторе Газа. Ракетные обстрелы из сектора Газа также остаются очень редкими. Израиль также продолжает обеспечивать безопасность своих северных границ, и непрерывные удары наносятся по территориям в Ливане и Сирии. Действия Ирана в этом направлении можно оценить как сдерживание с целью связать израильские силы, а не как намерение вторгнуться на территорию Израиля. Израильские операции на Западном берегу до сих пор доказывали, что ситуация остается под израильским контролем.

Вчера стало известно, что боевики-хуситы в приграничном районе Йемена атаковали подразделение армии Саудовской Аравии. Если это правда, это будет значительным облегчением для Израиля. Трудно поверить, что Иран заинтересован в прямом вооруженном противостоянии с Саудовской Аравией, так что скорее тот инцидент, что произошел, свидетельствует о неспособности Ирана полностью контролировать ситуацию. Риск случайной эскалации боевых действий на Ближнем Востоке остается очень высоким.

Необычная реакция Путина