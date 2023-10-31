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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Путину пришлось реагировать на дагестанский бунт в особом режиме

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Madis Veltman
  • Украина добилась очень хороших результатов на поле боя
  • Комплекс С-400 российской ПВО был поражен на западном побережье Крыма как минимум уже в третий раз
  • Снижение активности атак российской армии связано с очень большими потерями в ее рядах

Иудаизм - официально признанная религия в России. По мнению Владимира Путина, эмоциональный фон для беспорядков в Дагестане был организован в социальных сетях западными спецслужбами, причем делалось это с территории Украины, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Израиль очень осторожно, но и решительно продолжает наземную операцию в Газе. К настоящему времени начался маневр, который призван разделить сектор пополам. Нетрудно понять, что основная цель Израиля - уничтожить инфраструктуру ХАМАС, прежде всего, в северной части сектора. Трудно оценить, насколько эта цель достижима для Израиля.

В настоящее время ХАМАС и другие группировки не могут оказать серьезного военного сопротивления израильской армии в секторе Газа. Ракетные обстрелы из сектора Газа также остаются очень редкими. Израиль также продолжает обеспечивать безопасность своих северных границ, и непрерывные удары наносятся по территориям в Ливане и Сирии. Действия Ирана в этом направлении можно оценить как сдерживание с целью связать израильские силы, а не как намерение вторгнуться на территорию Израиля. Израильские операции на Западном берегу до сих пор доказывали, что ситуация остается под израильским контролем.

Вчера стало известно, что боевики-хуситы в приграничном районе Йемена атаковали подразделение армии Саудовской Аравии. Если это правда, это будет значительным облегчением для Израиля. Трудно поверить, что Иран заинтересован в прямом вооруженном противостоянии с Саудовской Аравией, так что скорее тот инцидент, что произошел, свидетельствует о неспособности Ирана полностью контролировать ситуацию. Риск случайной эскалации боевых действий на Ближнем Востоке остается очень высоким.

Необычная реакция Путина

Как и следовало ожидать, Владимиру Путину пришлось дать неординарный ответ на события в Дагестане. Иудаизм признан одной из официальных религий в России, а это значит, что государство должно защищать все, что с ним связано. Однако больше всего российские власти обеспокоены возможностью того, что стихийные беспорядки получат более широкое распространение и могут принять непредсказуемое направление.

Анализируя ситуацию в своем выступлении, президент России выстроил несколько неожиданную конструкцию. По его словам, эмоциональный фон для беспорядков организовали западные спецслужбы с территории Украины. В этот словесный оборот поместились все наиболее актуальные и демонизирующие врагов, с точки зрения российского руководства, ключевые слова.

Не рекомендуется в самую первую очередь обвинять в событиях в Дагестане спецслужбы Украины или ее союзников. Скорее, есть желание создать такой контекст произошедшего, в котором чье-то возможное следование примеру жителей Дагестана преподносилось бы как действие в угоду вражеским силам. Тем самым создается некий превентивный пропагандистский вектор в медиапространстве. В то же время была найдена подходящая возможность показать зрителям, что слухи о кончине российского президента не соответствуют действительности.

Декларация Шойгу о мирных намерениях

В СМИ ажиотаж вызвало сделанное с серьезным лицом заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Россия готова к переговорам по теме Украины. Речь, конечно, не идет о каком-то определенном намерении, подготовленной позиции или подлинной готовности начать переговорный процесс с четкой целью достижения результата.

Как и ожидалось, за последние несколько недель в СМИ распространились новости и мнения о том, что Украина получает гораздо меньше помощи и внимания от своих основных доноров, чем раньше, из-за событий в секторе Газа. В последние дни количество подобных сообщений в западных СМИ возросло. Заявление министра обороны России просто пытается уловить и усилить эту тенденцию.

Кроме того, можно предположить, что на основе некоторой информации у России сформировалось мнение, что страны Запада призывают Украину задуматься о переговорах, поскольку летнее наступление не принесло впечатляющих результатов. Позиция России в целом не изменилась. Теперь она заинтересована в заморозке конфликта, чтобы получить еще один шанс взять под свой контроль Украину. Россияне понимают, что не могут сейчас заставить Украину сдаться с помощью боевых действий.

Ситуация на фронтах

Украина добилась очень хороших результатов, как минимум в третий раз атаковав и поразив российский зенитно-ракетный комплекс С-400 на западном побережье Крыма. После этого последовал авиаудар в районе севастопольского порта и военного аэродрома Саки. По словам российских чиновников, все ракеты были сбиты. Но кадры, опубликованные в сообщениях в социальных сетях, не оставляют сомнений в том, что ракеты поразили свои цели. Точной информации о целях ударов пока не публиковалось.

Россия нанесла еще один авиаудар с помощью нескольких иранских беспилотников по Херсонской области, но все атаки были отражены. Были также отдельные ракетные обстрелы в других районах восточной и центральной Украины, но, похоже, без серьезных последствий.

На фронтах активность атак российской армии не возросла.

Снижение активности атак российской армии вызвано, по всей вероятности, необходимостью перегруппировки ее сил в связи с очень большими потерями. Инициативу из рук украинцев россияне так и не перехватили, но наверняка российские войска предпримут новые попытки сделать это в ближайшие недели.

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