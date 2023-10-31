Состояние Балтийского моря за шесть лет не улучшилось

Несмотря на то, что охране Балтийского моря с каждым годом уделяется все больше внимания, а международные требования по поддержанию статуса моря становятся все более строгими, ожидаемых изменений это пока не принесло. Одной из причин этого, несомненно, является тот факт, что изменения в Балтийском море займут десятилетия, но решающее значение имеет продолжающееся воздействие человеческой деятельности на морскую среду.

При оценке состояния Балтийского моря рассматривалось состояние морских сред обитания, рыбных запасов, водоплавающих птиц и морских млекопитающих. Также оценивались эвтрофикация, уровень содержания вредных веществ, распространение морского мусора, масштабы рыболовства и степень повреждения морских сред обитания. Оценка состояния некоторых сред обитания свидетельствует о плохом состоянии всего Балтийского моря, особенно в открытой части Балтийского моря, где усилилось кислородное голодание.

Состояние прибрежных видов рыб ухудшилось по сравнению с предыдущим периодом оценки, и только Ботнический залив и Ботническое море, бассейн Борнхольма и прибрежные воды Польши находятся в хорошем состоянии. Из 15 экономически значимых рыбных запасов (и 9 видов) в хорошем состоянии оказались только сельдь в Рижском и Ботническом заливах, ряпушка в Ботническом заливе и камбала. Численность серых тюленей - морских млекопитающих - увеличивается, но количество кольчатых нерп уменьшается, а состояние единственных китообразных Балтийского моря - морской свиньи - не улучшилось.

Ситуация может быть улучшена за счет снижения уровня загрязнения и целенаправленного проведения дополнительных природоохранных мер. Свою роль играет и изменение климата - по мере потепления моря ледяной покров будет уменьшаться, а растительность разрастаться. Однако улучшение состояния моря также поможет снизить влияние изменения климата.

Согласно социально-экономической оценке, проведенной в рамках обзора состояния, из-за плохого состояния моря во всем регионе Балтийского моря ежегодно теряется примерно 5,6 миллиарда евро экономического дохода. Особенно страдают туризм и рыболовство.