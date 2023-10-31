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Состояние Балтийского моря за шесть лет не улучшилось

rus.postimees.ee
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На первый взгляд Балтийское море красивое, но рыбам стало здесь хуже жить.
На первый взгляд Балтийское море красивое, но рыбам стало здесь хуже жить. Фото: Eero Vabamägi

Согласно отчету об оценке состояния Балтийского моря, опубликованному сегодня Хельсинкской комиссией по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), состояние моря не улучшилось за последние шесть лет. Из прибрежных рыб в хорошем состоянии находятся только камбала, сельдь в Рижском и Ботническом заливах и ряпушка в Ботническом заливе. Численность серых тюленей растет, но численность кольчатых нерп снижается.

Несмотря на то, что охране Балтийского моря с каждым годом уделяется все больше внимания, а международные требования по поддержанию статуса моря становятся все более строгими, ожидаемых изменений это пока не принесло. Одной из причин этого, несомненно, является тот факт, что изменения в Балтийском море займут десятилетия, но решающее значение имеет продолжающееся воздействие человеческой деятельности на морскую среду.

При оценке состояния Балтийского моря рассматривалось состояние морских сред обитания, рыбных запасов, водоплавающих птиц и морских млекопитающих. Также оценивались эвтрофикация, уровень содержания вредных веществ, распространение морского мусора, масштабы рыболовства и степень повреждения морских сред обитания. Оценка состояния некоторых сред обитания свидетельствует о плохом состоянии всего Балтийского моря, особенно в открытой части Балтийского моря, где усилилось кислородное голодание.

Состояние прибрежных видов рыб ухудшилось по сравнению с предыдущим периодом оценки, и только Ботнический залив и Ботническое море, бассейн Борнхольма и прибрежные воды Польши находятся в хорошем состоянии. Из 15 экономически значимых рыбных запасов (и 9 видов) в хорошем состоянии оказались только сельдь в Рижском и Ботническом заливах, ряпушка в Ботническом заливе и камбала. Численность серых тюленей - морских млекопитающих - увеличивается, но количество кольчатых нерп уменьшается, а состояние единственных китообразных Балтийского моря - морской свиньи - не улучшилось.

Ситуация может быть улучшена за счет снижения уровня загрязнения и целенаправленного проведения дополнительных природоохранных мер. Свою роль играет и изменение климата - по мере потепления моря ледяной покров будет уменьшаться, а растительность разрастаться. Однако улучшение состояния моря также поможет снизить влияние изменения климата.

Согласно социально-экономической оценке, проведенной в рамках обзора состояния, из-за плохого состояния моря во всем регионе Балтийского моря ежегодно теряется примерно 5,6 миллиарда евро экономического дохода. Особенно страдают туризм и рыболовство.

По мнению Каупо Ляэнеранда вице-канцлера по морской отрасли и водной среде Министерства климата, изменения, направленные на улучшение состояния морей, должны проводиться энергично. «В ближайшем будущем планируется ряд нововведений, направленных на улучшение защиты морской среды Эстонии», - сказал он.

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