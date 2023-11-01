Организаторы учебной олимпиады: финансовая грамотность помогает детям стать счастливыми

Как часто взрослые про себя проговаривают «жаль, что этому никто не учил нас в школе». Одной из таких слепых зон для многих является навык финансовой грамотности. Нам приходится учиться ей во взрослой жизни, и, оглядываясь назад, мы сожалеем о потерянном времени. Виктория Панфиленкова из центра BSFactory пишет о том, что руководители центра пострались изменить такой ход событий: они устроили всеэстонскую открытую Олимпиаду по финансовой грамотности среди школьников.
Скрытые проблемы, которые нас окружают
Всестороннее развитие наших детей является ключевой задачей. Подростки с самых юных лет должны обучаться многим процессам, начиная от обычных моральных норм и заканчивая всеми этапами школьного и дошкольного обучения. И да, помимо основных навыков, которые наши дети получают в школах, необходимо с младшего возраста вносить понимание о вопросах обращения с финансами или другими активами, для начала в тех объемах, которые могут быть актуальны для детей в их возрасте. Отличным способом решить эти задачи стало проведение Олимпиады по финансовой грамотности среди школьников Эстонии.
«Важно готовить наших детей к успешной жизни в условиях рыночной экономики», - говорит Александр Фоменко, руководитель компании BSFactory.
Исследование потребности дополнительного образования
Команда центра BSFactory провела масштабные опросы, целью которых было выявить потребность детей в дополнительном финансовом образовании.
Сейчас легко выделить несколько групп подростков: например, есть те, у которых все хорошо с накоплениями, в их жизни есть здоровые мечты, они любят гулять, общаться и развиваться в социуме, но таких детей, как ни странно, меньшинство.
Другим сегментом являются подростки, не имеющие сбережений, очень часто в возрасте после 10 лет у них нет каких-то мечтаний, либо из-за полного отсутствия финансов, либо из-за того, что они уже удовлетворили все свои желания благодаря родителям.
Есть и третий сегмент. Это дети, которые очень часто находят лучший способ проводить время, зарываясь в свои телефоны или компьютеры. После одного из опросов удалось выявить, что дети сидят в телефонах по следующим причинам:
1) У них есть свободное время, но нет финансов, чтобы весело его провести: сходить в кафе с друзьями, покататься на аттракционах или отправиться в музей.
2) Они убегают от реальных проблем в виртуальный мир, отдыхают, проводя там время. У них не получается найти смысл происходящего в школе, также не выходит найти общий язык с родителями или репетиторами.
Здоровые мечты - залог счастливой жизни
Наши дети не мечтают, потому что их мечты не сбываются! Дети - живые люди, которые тоже хотят быть счастливыми. При этом полностью соответствует действительности, что очень часто на исполнение своих желаний им нужны деньги. Хотя на самом деле счастье-то не в деньгах, но с ними быть счастливыми намного легче, тем более для молодого поколения. Когда заветные мечты исполняются, у подростков появляется возможность стать самодостаточным человеком, который может сам о себе позаботиться.
Разве не в этом счастье, чтобы делать то, что хочет душа, и быть полезным для близких и для общества? Что остается детям? Где искать счастья? Разумеется, в играх! Там можно заработать игровую валюту, что-то купить, с кем-то познакомиться и почувствовать себя победителем.
Меры регулирования
Наблюдая за данными ситуациями невольно хочется создать новый вид помощи, благодаря которому наши дети смогут развиваться в правильном направлении, в направлении реальной жизни, в направлении счастья. Для этого мы создали семейную Олимпиаду по финансовой грамотности, которая доступна как школьникам, так и их родителям. Она направлена на то, чтобы заинтересовать детей и их родителей вместе разбираться в денежных вопросах.
«Участники открыди для себя новый мир - мир финансов, который является важной частью нашей жизни, но ему не уделяется достаточно внимания в школьной программе. Надеемся, что участие послужит толчком к развитию навыков управления деньгами», - также прокомментировал Александр Фоменко.
Многие дети, получая карманные деньги, просто тратят их, очень часто даже не на себя, а на друзей, в определенном смысле покупая дружбу и авторитет. У родителей, в свою очередь, не находится времени, чтобы учить детей финансовой грамотности, а многие и не знают, как и с чего начать.
Олимпиада по финансовой грамотности
Наша идея заключалась в том, чтобы провести онлайн Олимпиаду по финансовой грамотности для детей, которые никогда не изучали эту тему. Можно было пользоваться любыми источниками информации, а еще лучше было пройти ее вместе с родителями. Благодаря этому родители тоже погружались в мир финансовой грамотности и отлично проводили время с детьми.
Кроме развития навыков управлять своими ресурсами, конкурс был направлен на развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности у детей.
Олимпиада проходила онлайн. Дети могли участвовать из любой точки мира, делать задания в кругу семьи. У каждой возрастной категории были свои задания: второклашки и третьеклашки узнавали об истории денег, о том, что такое доходы и расходы, что такое личные деньги и как их считать. Ученики 4-5 классов открыли для себя темы экономии, сбережений, семейного бюджета. Шестиклассники и семиклассники дополнительно узнали о банковских продуктах, сбережениях и бюджете. Подростки (8-9 классы) также соприкоснулись с понятием предпринимательства, а старшеклассники (11-12 классы) научились решать бытовые задачи, планировать поступления и расходы, узнали правду о кредитах.
Давайте помнить, что дети - это наша инвестиция в будущее, и для них нужно подготовить истинно хорошие условия для жизни в комфорте.