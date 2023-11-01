Организаторы учебной олимпиады: финансовая грамотность помогает детям стать счастливыми

1) У них есть свободное время, но нет финансов, чтобы весело его провести: сходить в кафе с друзьями, покататься на аттракционах или отправиться в музей.

2) Они убегают от реальных проблем в виртуальный мир, отдыхают, проводя там время. У них не получается найти смысл происходящего в школе, также не выходит найти общий язык с родителями или репетиторами.

Здоровые мечты - залог счастливой жизни

Наши дети не мечтают, потому что их мечты не сбываются! Дети - живые люди, которые тоже хотят быть счастливыми. При этом полностью соответствует действительности, что очень часто на исполнение своих желаний им нужны деньги. Хотя на самом деле счастье-то не в деньгах, но с ними быть счастливыми намного легче, тем более для молодого поколения. Когда заветные мечты исполняются, у подростков появляется возможность стать самодостаточным человеком, который может сам о себе позаботиться.

Разве не в этом счастье, чтобы делать то, что хочет душа, и быть полезным для близких и для общества? Что остается детям? Где искать счастья? Разумеется, в играх! Там можно заработать игровую валюту, что-то купить, с кем-то познакомиться и почувствовать себя победителем.

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