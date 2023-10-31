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Российские солдаты застрелили спящую семью из девяти человек в Донбассе

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Волноваха, Украина.
Волноваха, Украина. Фото: SERGEI ILNITSKY

Девять человек, в том числе три женщины и двое детей, были застрелены российскими военными в городе Волноваха на оккупированном юго-западе Донецкой области после того, как одна из семей якобы отказалась отдать свой дом захватчикам.

По данным украинских властей, члены семьи Капканец, предположительно, были убиты в пятницу на прошлой неделе, сообщает BBC.

На фотографиях, распространяемых в социальных сетях, изображены тела, покрытые кровью и пулевыми ранениями, лежащие на кроватях, некоторые из них все еще обнимают друг друга.

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец заявил вчера, что убийство в Волновахе связано с «кровавыми руками русских».

«По предварительным данным, оккупанты убили всю семью Капканец, которая праздновала день рождения и отказалась отдать свой дом чеченским оккупантам», - написал он в социальной сети Telegram.

Прокуратура одного из районов Донецкой области, подконтрольных Украине, сообщила, что, по предварительным данным, семья была застрелена людьми в военной форме после того, как они отказались выполнить требование покинуть свой дом. Среди погибших - дети 2014 и 2018 годов рождения.

В доме проживали Андрей, его жена Наталья и их дети Настя и Никита. В момент убийства в доме было много людей, так как отмечался день рождения одного из членов семьи, пишет «Украинская правда».

По данным газеты The Kyiv Independent, стычка между семьей и солдатами произошла за несколько дней до того, как нападавшие вернулись и расстреляли спящих ночью людей. Российские боевики, захватившие дом, с самого начала угрожали людям, но семья все равно упорно не поддавалась.

Как сообщает официальный Следственный комитет России, в связи с этим жестоким убийством были задержаны двое контрактников с Дальнего Востока. «По предварительным данным, преступление было совершено на почве бытовой ссоры», - говорится в сообщении комитета.

В своем сообщении новостной Telegram-канал «Астра» сослался на соседей погибших, которые возложили вину за расправу на российских солдат. «Все соседи говорят, что убийцы принадлежат к армии. Мы все напуганы», - сказал один из соседей каналу «Астра».

«Убийство совершил военнослужащий российских вооруженных сил», - сказал «Астре» друг семьи. - Сразу же приехали высокопоставленные офицеры и попытались все замять. Соседям сказали, чтобы они вели себя тихо».

Другой новостной Telegram-канал Baza, утверждает, что у членов семьи убитого произошел конфликт с людьми, одетыми в военную форму без каких-либо воинских знаков отличия.

Российские войска захватили Волноваху через несколько недель после начала полномасштабной войны в феврале 2022 г. Большая часть города была снесена с лица земли в ходе боевых действий.

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