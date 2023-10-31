Российские солдаты застрелили спящую семью из девяти человек в Донбассе

По данным газеты The Kyiv Independent, стычка между семьей и солдатами произошла за несколько дней до того, как нападавшие вернулись и расстреляли спящих ночью людей. Российские боевики, захватившие дом, с самого начала угрожали людям, но семья все равно упорно не поддавалась.

Как сообщает официальный Следственный комитет России, в связи с этим жестоким убийством были задержаны двое контрактников с Дальнего Востока. «По предварительным данным, преступление было совершено на почве бытовой ссоры», - говорится в сообщении комитета.

В своем сообщении новостной Telegram-канал «Астра» сослался на соседей погибших, которые возложили вину за расправу на российских солдат. «Все соседи говорят, что убийцы принадлежат к армии. Мы все напуганы», - сказал один из соседей каналу «Астра».

«Убийство совершил военнослужащий российских вооруженных сил», - сказал «Астре» друг семьи. - Сразу же приехали высокопоставленные офицеры и попытались все замять. Соседям сказали, чтобы они вели себя тихо».

Russian soldiers shot 4-year-old Mykyta and his 8-year-old sister Anastasia from the occupied #Volnovakha . #Children were killed along with their parents and other older relatives in their house at night when the whole family was already asleep in their beds. Almost all 9 family… pic.twitter.com/ZmHyXWN4y1 — Mykola Kuleba (@MykolaKuleba) October 30, 2023

Другой новостной Telegram-канал Baza, утверждает, что у членов семьи убитого произошел конфликт с людьми, одетыми в военную форму без каких-либо воинских знаков отличия.