Семейный врач: «Возможно, я еще вернусь в военную медицину»

Вакцинирование прежде всего

- Да, наши люди попадают к врачу иногда уже в терминальной стадии, население неактивно и неохотно участвует в скрининговых исследованиях и вакцинации, а ведь это помогает сохранить здоровье и жизни сотням людей в год. Для нашей маленькой страны - это очень важно. Сама я уже в университете начала ежегодно прививаться от гриппа и ни одного года не пропустила. Я верю, что наш иммунитет, имея иммунологическую память, становится более сильным, при этом неоднократно видела примеры того, как человек с сопутствующими заболеваниями и всеми показаниями к вакцинации, к сожалению, от них отказывался и затем, заболев гриппом, попадал в отделение интенсивной терапии под аппарат искусственной вентиляции легких. Вакцина может спасти многие жизни, но в нашем обществе прививки делают далеко не все. Например, в Англии flu shot делает каждый уважающий себя человек. Я очень надеюсь, что наше общество тоже двигается в этом направлении.