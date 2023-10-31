«Ощущение полного шока и позора». Владелец Forbes Магомед Мусаев – об антисемитских беспорядках в Дагестане

Людей, которые со своими семьями спасаются от безумия войны - совершенно неважно, какой они национальности - вместо того, чтобы предложить им кров и еду, начали подвергать издевательствам и унижению человеческого достоинства. Это бросает страшную тень на совершенно другую суть и ткань, из которых состоит настоящий Дагестан.