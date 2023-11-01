Группа риска: с какого возраста можно прививать детей от гриппа?

Хотя гриппом можно заболеть независимо от возраста, именно маленькие дети заражаются этой болезнью чаще. В Эстонии уже с середины сентября идет бесплатная вакцинация от вируса гриппа основных групп риска, в число которых входят и дети до семи лет.
Профессор семейной медицины Тартуского университета и практикующий врач в медицинском центре Рянилинна Марье Оона объяснила, что такое вирус гриппа и как защитить от него маленьких детей.
Грипп - это капельное инфекционное заболевание, передающееся в основном по воздуху при чихании или кашле, а также при контакте с различными поверхностями. По словам врача, симптомы гриппа у детей в целом схожи с симптомами у взрослых. К характерным признакам болезни относятся высокая температура, головная боль, сухой кашель и/или насморк, усталость и слабость, боли в мышцах и суставах. Грипп может вызвать серьезные осложнения, такие как пневмония. У маленьких детей также возможно воспаление среднего уха. Кроме того, у детей с высокой температурой может возникнуть обезвоживание.
«Для маленьких детей вирус гриппа - это опасность, с которой их иммунная система до сих пор не сталкивалась. У них еще не развился приобретенный иммунитет, и поэтому они особенно уязвимы», - объяснила доктор. По словам Марье Ооны, дети в детских садах часто болеют гриппом, так как там они находятся в тесном контакте. К тому же детки не всегда добросовестно моют руки. «Например, они могут заразиться, трогая немытой рукой лицо другого ребенка во время игры», - добавила доктор.
Вакцинация от гриппа является наилучшей защитой. У привитых детей иммунная система уже знакома с вирусом гриппа благодаря компонентам в вакцине, у них образуются антитела против этого вируса, и поэтому они больше защищены. У привитых детей риск заболевания с тяжелыми осложнениями и госпитализация происходят значительно реже.
Вакцина от гриппа может не предоставить полной защиты от заболевания, но в любом случае значительно снижает риск развития тяжелой формы болезни. Вакцины, как и другие лекарства, по словам врача, не являются на 100% защищающими от побочных эффектов, так как в процессе вакцинации организм все же получает небольшое количество антигена.
«Из-за этого иммунная система может не понять, имеет ли она дело с настоящим вирусом или его ослабленной копией и запустить полномасштабный процесс борьбы с ним вместе с ранее перечисленными симптомами», - объяснила доктор.
Могут иногда появляться неспецифические симптомы, характерные для начала инфекционных заболеваний, такие как лихорадка, усталость, головная боль и мышечная боль. Эти побочные эффекты обычно довольно легкие и проходят быстро, а в большинстве случаев эти симптомы после вакцинирования все же не проявляются.
Справка
Вакцинация от гриппа в Эстонии доступна для детей начиная с шести месяцев. Хотя вакцинацию можно проводить в любое время, лучше всего делать это перед началом сезона гриппа, то есть именно сейчас, в октябре или ноябре. С середины октября вакцинация детей осуществляется бесплатно. Также бесплатную вакцинацию могут пройти лица старше 60 лет, беременные женщины и дети старше 7 лет, страдающие хроническими заболеваниями. Вакцинацию можно провести после предварительной записи в своем семейном медицинском центре, во многих предлагающих вакцинацию аптеках, а также в вакцинационных кабинетах медицинских учреждений.
Источник: www.vaktsineeri.ee