Группа риска: с какого возраста можно прививать детей от гриппа?

Профессор семейной медицины Тартуского университета и практикующий врач в медицинском центре Рянилинна Марье Оона объяснила, что такое вирус гриппа и как защитить от него маленьких детей.

Грипп - это капельное инфекционное заболевание, передающееся в основном по воздуху при чихании или кашле, а также при контакте с различными поверхностями. По словам врача, симптомы гриппа у детей в целом схожи с симптомами у взрослых. К характерным признакам болезни относятся высокая температура, головная боль, сухой кашель и/или насморк, усталость и слабость, боли в мышцах и суставах. Грипп может вызвать серьезные осложнения, такие как пневмония. У маленьких детей также возможно воспаление среднего уха. Кроме того, у детей с высокой температурой может возникнуть обезвоживание.

Марье Оона. Фото: личный архив.

«Для маленьких детей вирус гриппа - это опасность, с которой их иммунная система до сих пор не сталкивалась. У них еще не развился приобретенный иммунитет, и поэтому они особенно уязвимы», - объяснила доктор. По словам Марье Ооны, дети в детских садах часто болеют гриппом, так как там они находятся в тесном контакте. К тому же детки не всегда добросовестно моют руки. «Например, они могут заразиться, трогая немытой рукой лицо другого ребенка во время игры», - добавила доктор.