В Бишкеке и Ташкенте люди вышли на митинги в поддержку палестинцев. Насколько это серьезно?

28 октября в центре столицы Кыргызстана была проведена акция протеста, на которой собрались, по различным подсчетам, от 700 до 1000 человек. Неделей ранее на аналогичный митинг вышли чуть более 100 протестующих.

Кыргызстанцы выступили против военного вторжения Израиля в сектор Газа. Митингующие держали плакаты с лозунгами «Свобода Палестине», «Стоп войне» и «Палестина в наших сердцах» - на кыргызском, русском и английском языках.

Протестующие также собирали пожертвования для пострадавших в военном конфликте палестинцев, пишут местные издания.

На месте акции протеста присутствовали милиционеры, которые никак не препятствовали проведению митинга, передает «Радио Азаттык».

Мирное собрание в поддержку палестинцев также было запланировано в соседней стране - в Узбекистане. 29 октября митинг должен был состоятся в сквере имени Амира Темура в Ташкенте.

Однако сотрудники правоохранительных органов задержали прибывших на место митинга - более 100 человек. Большую часть задержанных позже отпустили, на нескольких человек оформили административные протоколы, материалы их дела передали в суд.

На митинг в поддержку Палестины пришли не только жители Ташкента, но и люди из соседних регионов, пишет «Газета.uz» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По данным издания, активисты анонсировали проведение акции протеста в социальных сетях несколькими днями ранее.

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