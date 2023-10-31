Eurostat: замедлилась ли инфляция в еврозоне в октябре?

Согласно экспресс-оценке Eurostat, годовая инфляция в еврозоне замедлилась с 4,3% в сентябре до 2,9% в октябре, в то время как в Эстонии ожидается ускорение инфляции с 3,9% до 5%.

Среди государств-членов еврозоны, по которым Евростат располагает данными, наиболее быстрыми темпами инфляция росла в Словакии - 7,8% в октябре. За ней следуют Хорватия - 6,7% и Словения - 6,6%.

Медленнее всего инфляция росла в Италии (1,9%) и Люксембурге (2,1%). Цены в Нидерландах и Бельгии, напротив, снизились на 1 и 1,7% соответственно.

Инфляция в Латвии в октябре составила 2,4%, в Литве - 3%, в Финляндии - 2,4%, согласно срочной оценке.

Основной вклад в инфляцию в еврозоне внесли продукты питания, напитки и табачные изделия, рост стоимости которых в октябре составил 7,5%. За ними следовали услуги - 4,6% и промышленные товары - 3,5%. Цены на энергоносители, напротив, в октябре зафиксировали дефляцию в еврозоне на уровне 11,1%.