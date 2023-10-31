Лионель Месси в восьмой раз получил «Золотой мяч»

36-летний Месси получил «Золотой мяч» - награду, присуждаемую журналом France Football во многом благодаря своим подвигам на чемпионате мира в Катаре в прошлом году, где он привел Аргентину к титулу чемпионов.

100 журналистов со всего мира определяли лучших из лучших. Следующими после Месси стали нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и центральный нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

«Приятно оказаться здесь еще раз и насладиться этим моментом, — начал Месси свою победную речь. - Победа на чемпионате мира была для меня мечтой. В свое время я даже мечтать не мог о той карьере, которой добился: мне посчастливилось быть частью лучших команд в истории».

Поскольку для Месси это был восьмой «Золотой мяч» (он выигрывал в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и теперь 2023 годах соответственно), его также спросили, какая из этих наград является для него самой особенной. Однако ответ был политкорректным: «Все они особенные по разным причинам».

На гала-концерте, прошедшем в Театре дю Шатле в Париже, были вручены и другие награды: женский «Золотой мяч» достался Айтане Бонмат, которая помогла сборной Испании стать чемпионкой мира, награда лучшему молодому игроку досталась Джуду Беллингему, награда лучшему вратарю ушла Эмилиано Мартинесу , а награда лучшему бомбардиру - Холанду.

Командой года был выбран «Манчестер Сити», а кроме того, Винисиус-младший был награжден премией Сократа за борьбу с расизмом.