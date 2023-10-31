ОБЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР ⟩ Почему на расследование смертей в ДТП уходят годы?

В прошлом году в Эстонии в ходе ДТП погибло пятьдесят человек, а в этом - уже более тридцати. И хотя зачастую сразу после аварии со смертельным исходом становится известно, кто виноват, наказание иногда наступает спустя годы после происшествия. Но почему расследование дорожных происшествий ведется так долго? Объясняет прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Сильва Роод.
Авария, в которой двое молодых людей погибли на дороге Юленурме-Ройу, произошла 30 августа 2021 года, но суд приступил к рассмотрению дела только сейчас. Авария, в результате которой весной этого года возле завода Salvest в Тарту погиб ребенок, даже не дошла до суда. Почему расследование дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом занимает так много времени?