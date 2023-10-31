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ОБЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР ⟩ Почему на расследование смертей в ДТП уходят годы?

Эйли Арула
, журналист
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30 августа 2021 года 17-летний парень и 15-летняя девушка погибли, ехав на мотоцикле по дороге Юленурме-Ройу.
30 августа 2021 года 17-летний парень и 15-летняя девушка погибли, ехав на мотоцикле по дороге Юленурме-Ройу. Фото: Margus Ansu

В прошлом году в Эстонии в ходе ДТП погибло пятьдесят человек, а в этом - уже более тридцати. И хотя зачастую сразу после аварии со смертельным исходом становится известно, кто виноват, наказание иногда наступает спустя годы после происшествия. Но почему расследование дорожных происшествий ведется так долго? Объясняет прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Сильва Роод.

Авария, в которой двое молодых людей погибли на дороге Юленурме-Ройу, произошла 30 августа 2021 года, но суд приступил к рассмотрению дела только сейчас. Авария, в результате которой весной этого года возле завода Salvest в Тарту погиб ребенок, даже не дошла до суда. Почему расследование дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом занимает так много времени?

Обвинение должно представить суду всесторонний обзор доказательств, на основании которых суд может принять решение о чьей-либо вине. Доказательства собираются полицией в ходе досудебного производства, а следственные действия, такие как допрос свидетелей, потерпевших и подозреваемых, а также различные экспертизы, неизбежно требуют времени. Иногда может потребоваться время для установления личности свидетелей. В результате телесных повреждений пострадавших может возникнуть необходимость в повторных осмотрах.

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