фото ⟩ Тренер «Лиона» показал, во что превратилось его лицо после того, как болельщики атаковали автобус с футболистами

Толпа начала забрасывать автобус камнями и бутылками, в какой-то момент были разбиты стекла. Под шквал осколков попал главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо. Его травмы оказались настолько сильны, что, по сообщениям, лицо было буквально утыкано битым стеклом.

Фото сделано сразу после атаки толпы болельщиков. Фото: Handout

Тренеру потребовалось хирургическое вмешательство.

Сейчас худшее позади и Гроссо показал, как выглядит после операции, во время которой ему наложили 13 швов на лицо.

Также пострадал ассистент главного тренера Раффаэле Лонго – он получил удар в глаз осколками разбитого стекла.