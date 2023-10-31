Накануне произошел инцидент - команды «Марсель» и «Лион» должны были встретиться в рамках французской Премьер-лиги в воскресенье вечером, но матч был отменен после того, как болельщики хозяев поля напали на автобус команды «Лион», направлявшийся на стадион.
фото ⟩ Тренер «Лиона» показал, во что превратилось его лицо после того, как болельщики атаковали автобус с футболистами
Осторожно, фото не для слабонервных
Толпа начала забрасывать автобус камнями и бутылками, в какой-то момент были разбиты стекла. Под шквал осколков попал главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо. Его травмы оказались настолько сильны, что, по сообщениям, лицо было буквально утыкано битым стеклом.
Тренеру потребовалось хирургическое вмешательство.
Сейчас худшее позади и Гроссо показал, как выглядит после операции, во время которой ему наложили 13 швов на лицо.
Также пострадал ассистент главного тренера Раффаэле Лонго – он получил удар в глаз осколками разбитого стекла.
Напомним, матч «Марсель» – «Лион» был отменен. Полиция Марселя проводит расследование, а команде грозит техническое поражение в этом матче.