Правила провоза велосипедов в Elron: нововведение до весны 2024 года

Об этом сообщила пресс-служба транспортного предприятия, отметив, что в зимний период сохранится возможность бронирования места для велосипеда при предварительной продаже билетов за отдельную плату, что позволит пассажирам при желании занять место для велосипеда в поезде с большей заполняемостью.

«В зимний период в поездах Elron велосипеды можно перевозить бесплатно. Вам не нужно покупать билет на велосипед при посадке в поезд, но при желании вы можете заранее забронировать место за отдельную плату - в часы пик в вагонах С поездов с повышенной заполняемостью все еще есть ограниченное количество мест, - сообщил пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ. - Зимой велосипеды можно провозить в поезде бесплатно, поскольку велосипедный билет на протяжении многих лет использовался для регулирования количества велосипедов в дефицитных С-секциях поездов в пиковый сезон».

На зимний сезон в расписаниях отправления на сайте www.elron.ee сохранятся красные, желтые и зеленые знаки «Велосипед», обозначающие полную вместимость поезда и наличие мест для велосипедов.