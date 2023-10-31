Хенри Дрелл останется играть в Америке

В частности, команда Windy City Bulls, принадлежащая дочерней лиге НБА, или G-лиге, объявила имена 16 игроков, которые примут участие в последнем предсезонном сборе команды. В этом списке значится и имя 23-летнего эстонца.

Помимо Дрелла, в список вошли, например, Макс Хайдеггер, защитник, игравший в прошлом году в «Басконии» с Майком-Калевом Котсаром и Сандером Райесте, который, как и Дрелл, участвовал в предсезонных играх НБА «Чикаго Буллз», и также не заработал контракт.

Дрелл и в прошлом году также играл за «Винди Сити Буллз», набирая в среднем 11,6 очка, 5,9 подбора и 2,5 передачи в 30 играх.

После завершения работы в G-лиге Дрелл также некоторое время выступал во французской Премьер-лиге, где в среднем за «Руан» набирал десять очков, три подбора и две передачи в шести матчах чемпионата. Французы также предлагали Дреллу контракт на этот сезон, но, как видите, игрок решил от него отказаться.