ОБРАЩЕНИЕ ⟩ Ко всем людям доброй воли. О ситуации в Израиле

Мы признаем право евреев на самоопределение, включая право жить на своей исторической родине.
Мы призываем людей противостоять любой поддержке терроризма, которая включает в себя распространение дезинформации об Израиле, оправдание и умаление террористических актов, а также сомнение в праве Израиля на самооборону.
Мы признаем право палестинского народа на самоопределение и поддерживаем идею двух уважающих друг друга государств, важнейшей составляющей которой является признание арабскими странами существования государства Израиль.
Мы призываем людей к самообразованию и изучению истории. На этой основе можно сформировать собственное мнение и не вестись на пропаганду, основанную на дезинформации.
Евреи непрерывно проживали на своей исторической родине более 3500 лет. Исторические события, такие как Вавилонский плен (VI век до н.э.) и Иудейская война (66-73 гг. н.э.), рассеяли евреев по всему миру, но определенная часть населения все время оставалась на месте.
С появлением сионистского движения в Европе XIX века на свою историческую родину начали возвращаться прежде всего европейские евреи. В результате еврейских погромов ХХ века, и, в частности, нацизма и холокоста, этот поток многократно вырос. Во второй половине ХХ века в результате роста антисемитизма ускорилась и обратная миграция евреев на родину из многих арабских стран, Ирана и Северной Африки.
В 1947 году Организация Объединенных Наций приняла решение о создании в Палестине и Трансиордании двух государств, находившихся под мандатом Великобритании. Одно - для евреев, другое - для арабов. Евреи согласились с этим решением, и в результате 15 мая 1948 года было создано государство Израиль. Большинство арабов отвергли это решение. Более того, на следующий день после провозглашения государства Израиль семь арабских государств объединились для нападения на Израиль. Последующие конфликты также были вызваны тем же нежеланием признать существование государства Израиль.
Израиль не начинал нынешнюю войну. 7 октября 2023 года террористы ХАМАС напали на Израиль, пытали, изнасиловали и убили более 1400 израильских граждан, среди которых было много детей и стариков. По меньшей мере 224 человека до сих пор находятся в заложниках у ХАМАСа, и их судьба неизвестна. Гибель и страдания мирного населения сектора Газа ужасают. Мы выражаем самые искренние соболезнования в связи с этой катастрофической ситуацией. Однако первопричиной этого ужаса также являются действия ХАМАС и других террористических организаций. Нападение на мирных граждан никогда не было целью израильской армии.
В Израиле у людей гарантировано право на самоопределение и свободу вероисповедания. Арабские граждане Израиля не выступают против государства Израиль.
К сожалению, во многих арабских странах и на территориях Палестинской автономии широко распространена дезинформация и искажение истории, что является благодатной почвой для роста терроризма. Подобная дезинформация схожа с традиционными европейскими антисемитскими кампаниями, на которых, среди прочего, на протяжении десятилетий основывались нацизм и кремлевская пропаганда.
31.10.2023
Имена подписавшихся в алфавитном порядке:
Тийт Алексеев
Сийм-Танель Аннус
Тынис Арро
Юлия Ауг
Юлия Бали
Лиля Блуменфельд
Сергей Дидык
Каарель Ээльма
Сирья-Лийза Ээльма
Олари Эльтс
Свен Грюнберг
Сирье Хельме
Арне Хиоб
Пааво Ярви
Яак Йыерюйт
Мартти Калда
Дорис Карева
Мадис Кольк
Игорь Котюх
Татьяна Козлова-Йоханнес
Андрей Кузичкин
Ану Ламп
Пеэтер Лауритс
Сакариас Яан Леппик
Мярт-Матис Лилль
Ра Лухсе
Вийви Луйк
Андри Лууп
Михкель Мутть
Юри Оявер
Лембит Петерсон
Мария Петерсон
Хейлика Пикков
Уло Пикков
Арво Пярт
Нора Пярт
Тийт Пяэсуке
Отть Рятсеп
Реэт Реммель
Эрик Салумяэ
Елена Скульская
Тармо Соомере
Илья Сунделевич
Хаги Шейн
Тийна Тамметалу
Райн Толк
Артемий Троицкий
Хелена Тульве
Яан-Эйк Тульве
Анна Тюйр
Эркки-Свен Тюйр
Анна Верщик
Тыну Ыннепалу