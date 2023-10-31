ОБРАЩЕНИЕ ⟩ Ко всем людям доброй воли. О ситуации в Израиле

Мы признаем право евреев на самоопределение, включая право жить на своей исторической родине.

Мы призываем людей противостоять любой поддержке терроризма, которая включает в себя распространение дезинформации об Израиле, оправдание и умаление террористических актов, а также сомнение в праве Израиля на самооборону.

Мы признаем право палестинского народа на самоопределение и поддерживаем идею двух уважающих друг друга государств, важнейшей составляющей которой является признание арабскими странами существования государства Израиль.

Мы призываем людей к самообразованию и изучению истории. На этой основе можно сформировать собственное мнение и не вестись на пропаганду, основанную на дезинформации.

Евреи непрерывно проживали на своей исторической родине более 3500 лет. Исторические события, такие как Вавилонский плен (VI век до н.э.) и Иудейская война (66-73 гг. н.э.), рассеяли евреев по всему миру, но определенная часть населения все время оставалась на месте.

С появлением сионистского движения в Европе XIX века на свою историческую родину начали возвращаться прежде всего европейские евреи. В результате еврейских погромов ХХ века, и, в частности, нацизма и холокоста, этот поток многократно вырос. Во второй половине ХХ века в результате роста антисемитизма ускорилась и обратная миграция евреев на родину из многих арабских стран, Ирана и Северной Африки.