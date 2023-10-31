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Советы невролога: как распознать признаки инсульта

PM Tervis
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Невролог Андрус Крейс.
Невролог Андрус Крейс. Фото: Toomas Huik

Доктор Андрус Крейс рассказал о распознавании симптомов инсульта в подкасте Северо-Эстонской региональной больницы (PERH).

В действительности под инсультом подразумевают комплекс заболеваний. Инсульт имеет три формы. Первая - ишемический инсульт, или инфаркт головного мозга, при котором кровеносный сосуд в головном мозге закупоривается, и без своевременного вмешательства часть мозга, снабжавшаяся кровью по этому сосуду, умирает. Другой вариант - геморрагический инсульт, или кровоизлияние в мозг, то есть ситуация, когда кровеносный сосуд разрывается и кровь попадает в мозг. Третий вариант - состояние, вызванное тромбозом или окклюзией мозговых вен, которое редко приводит к повреждению головного мозга.

В отношении инсульта известно, что чем раньше придет помощь, тем лучше. Как распознать, что это именно инсульт?

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