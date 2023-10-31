Советы невролога: как распознать признаки инсульта

В действительности под инсультом подразумевают комплекс заболеваний. Инсульт имеет три формы. Первая - ишемический инсульт, или инфаркт головного мозга, при котором кровеносный сосуд в головном мозге закупоривается, и без своевременного вмешательства часть мозга, снабжавшаяся кровью по этому сосуду, умирает. Другой вариант - геморрагический инсульт, или кровоизлияние в мозг, то есть ситуация, когда кровеносный сосуд разрывается и кровь попадает в мозг. Третий вариант - состояние, вызванное тромбозом или окклюзией мозговых вен, которое редко приводит к повреждению головного мозга.