Финансовая инспекция отозвала лицензии AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ

Об этом инспекция сообщила BNS в пресс-релизе, отметив, что, как выяснилось, модель управления AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ была фиктивной и компаниями фактически управлял теневой менеджер Алексей Кипрушенков, которого Финансовая инспекция уже ранее признала некомпетентным для работы в финансовом секторе.

Сийм Таммер, член правления ФИЭ, пояснил, что финансовый сектор должен быть надежным и прозрачным, и что все участники финансового сектора должны способствовать этому. «AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ создали фиктивную модель управления и держали ФИЭ в неведении относительно своего реального управления», - сказал он.

По словам Таммера, компании, о которых идет речь, управлялись теневым менеджером, который уже был признан Управлением финансового надзора некомпетентным для работы в финансовом секторе. «Если вскрывается подобная ситуация, это приводит к отзыву лицензии. AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ потеряли всякое доверие как в глазах финансового надзора, так и в контексте финансового сектора в целом», - подчеркнул член правления фининспекции.