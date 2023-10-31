В Париже полицейский выстрелил в женщину, выкрикивавшую на вокзале исламские угрозы

По словам очевидцев, женщина, которая была полностью закрыта паранджой, выкрикивала «Аллах акбар!» и произносила угрозы, сказал источник. Он добавил, что полицейские открыли огонь, опасаясь за свою безопасность.

По словам источника, сотрудникам правоохранительных органов удалось отделить угрожавшую от остальных на железнодорожной станции «Библиотека имени Франсуа Миттерана» на левом берегу Сены после того, как пассажиры пригородного поезда предупредили полицию.

Она угрожала взорвать себя, сообщила прокуратура Парижа. В заявлении добавляется, что полицейский произвел один выстрел, в результате чего она получила опасное для жизни ранение.

По словам прокуроров, полиция начала два отдельных расследования. Одно из них будет посвящено расследованию действий женщины, а другое - выяснению того, насколько оправданным было применение полицейскими огнестрельного оружия.