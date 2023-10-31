Мартин Хельме позволил дочери воспользоваться своей топливной картой

На самом деле общеизвестен факт, что у спикеров и вице-спикеров Рийгикогу есть даже водители, которые отвозят их домой и на работу.

Недавно Калле Грюнталь, на тот момент еще депутат от EKRE, был замешан в топливном скандале, поскольку он заправил свою машину бензином и дизельным топливом с разницей в пять минут. Позже также стало известно, что Грюнталь находился в зале Рийгикогу в то время, когда была использована его топливная карта.

В отношении Грюнталя было начато производство. «Центральная криминальная полиция возбудила уголовное дело для проверки обстоятельств, поскольку опубликованная в прессе информация свидетельствует о том, что топливные карты, которыми пользовался депутат Рийгикогу, могли быть использованы для хищения различных видов топлива. На данный момент обвинения никому не предъявлены», - прокомментировал советник по связям с общественностью прокуратуры Каури Синкевичус.