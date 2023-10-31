Сотрудники МуПо наведались во вторник в ласнамяэские школы

«Носить светоотражатель в Эстонии в темное время суток обязательно. Кроме того, светоотражатель может спасти жизнь во многих ситуациях. В прошлом году мы начали кампанию, чтобы напомнить людям, что правильно закрепленный светоотражатель - это самый простой способ быть замеченным в темное время суток. Тогда мы раздали жителям нашего района более 4 000 светоотражателей. В связи с активным интересом и множеством желающих мы запаслись в этом году вдвое большим количеством светоотражателей, чем в прошлом», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Рано утром во вторник, 31 октября, сотрудники районной управы и муниципальной полиции (МуПо) перед началом занятий раздали учащимся муниципальных школ Ласнамяэ более 4000 светоотражателей.

Кроме того, на этой неделе сотрудники районной управы будут раздавать бесплатные светоотражатели на улицах района. Также все желающие смогут получить бесплатные светоотражатели на информационных стойках управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54), центра культуры «Линдакиви» (ул. Я. Коорти, 22), социального центра Ласнамяэ (ул. Пунане, 36) и сауны Ласнамяэ (ул. Паэ,19/2) в часы работы этих учреждений.

Осенью и зимой, когда с утра на улице еще темно, а вечером рано темнеет, участие пешеходов и велосипедистов в дорожном движении наиболее рискованно. Соответствующий требованиям светоотражатель заметен водителю транспортного средства в луче ближнего света с расстояния уже 130-150 м и оставляет достаточное расстояние для торможения и безопасного объезда пешехода.