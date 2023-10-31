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Погрязшей в долгах кейтеринговой фирме грозит банкротство

rus.postimees.ee
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Carmen Catering.
Carmen Catering. Фото: Priit Simson

Кейтеринговая компания Carmen Catering, которая ранее являлась одним из лидеров рынка, не смогла выплатить государству коронавирусный кредит на сумму 700 000 евро. В связи с этим государство подало заявление о банкротстве компании, пишет dv.ee.

В частности, Фонд предпринимательства и инноваций (EISA), или бывший KredEx, подал заявление о банкротстве Argmar Group, владельца Carmen Catering.

Срок погашения коронакризисного кредита Argmar Group на сумму 700 000 евро наступит только в 2026 году, однако компания не совершала платежи по кредиту в течение нескольких месяцев, в связи с чем в феврале фонд расторг договор и потребовал вернуть всю сумму.

Argmar Grupp проигнорировала как требования о погашении кредита, так и предупреждения о банкротстве, в связи с чем в сентябре EISA подала заявление о банкротстве компании.

Читайте подробнее на dv.ee.

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