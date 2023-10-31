Погрязшей в долгах кейтеринговой фирме грозит банкротство

В частности, Фонд предпринимательства и инноваций (EISA), или бывший KredEx, подал заявление о банкротстве Argmar Group, владельца Carmen Catering.

Срок погашения коронакризисного кредита Argmar Group на сумму 700 000 евро наступит только в 2026 году, однако компания не совершала платежи по кредиту в течение нескольких месяцев, в связи с чем в феврале фонд расторг договор и потребовал вернуть всю сумму.

Argmar Grupp проигнорировала как требования о погашении кредита, так и предупреждения о банкротстве, в связи с чем в сентябре EISA подала заявление о банкротстве компании.