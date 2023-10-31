Пожизненное лишение свободы грозит певице Чичериной за ее обещание отправить бойцов ВСУ в ГУЛАГ

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российскую певицу Юлию Чичерину, которая поддержала вооруженную агрессию РФ», - сказано в сообщении СБУ, которое опубликовано во вторник 31 октября 2023 года.

В СБУ напоминают про видеообращение Чичериной, которое было опубликовано «накануне 2023 года», где певица призвала украинских военных «сдаваться в рашистский плен».

«Кроме того, в своем выступлении Чичерина угрожала украинским защитникам заключением в российские концлагеря в Сибири», - сказано в сообщении украинской спецслужбы.

Так же украинские следователи обвиняют Юлию Чичерину в том, что она «после теракта агрессора в Еленовке» приехала во временно оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого «призвала местных жителей вступать в ряды захватчиков».

«Такую агитацию она сопровождала "лозунгами", в которых оправдывала временную оккупацию части Украины», - говорят в СБУ.

В итоге Чичерину подозревают в преступлениях сразу по нескольким статьям уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконное пересечение государственной границы, пропаганда войны, надругательство над государственными символами.

«Ей грозит пожизненное заключение», - завершается сообщение СБУ.

31 декабря 2022 года в YouTube-канале Чичериной появился видеоролик «С новым 2023 годом», где певица призвала бойцов ВСУ сдаваться в плен для исправления в российских лагерях.