Пожизненное лишение свободы грозит певице Чичериной за ее обещание отправить бойцов ВСУ в ГУЛАГ

Служба Безопасности Украины утверждает, что доказала преступления российской певицы и пропагандистки Юлии Чичериной, за которые ей грозит пожизненное лишение свободы. Поводом для разбирательства стали новогодние высказывания Чичериной, которые широко разошлись в интернете, став мемами и пародиями.
«Служба безопасности собрала доказательную базу на российскую певицу Юлию Чичерину, которая поддержала вооруженную агрессию РФ», - сказано в сообщении СБУ, которое опубликовано во вторник 31 октября 2023 года.
В СБУ напоминают про видеообращение Чичериной, которое было опубликовано «накануне 2023 года», где певица призвала украинских военных «сдаваться в рашистский плен».
«Кроме того, в своем выступлении Чичерина угрожала украинским защитникам заключением в российские концлагеря в Сибири», - сказано в сообщении украинской спецслужбы.
Так же украинские следователи обвиняют Юлию Чичерину в том, что она «после теракта агрессора в Еленовке» приехала во временно оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого «призвала местных жителей вступать в ряды захватчиков».
«Такую агитацию она сопровождала "лозунгами", в которых оправдывала временную оккупацию части Украины», - говорят в СБУ.
В итоге Чичерину подозревают в преступлениях сразу по нескольким статьям уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконное пересечение государственной границы, пропаганда войны, надругательство над государственными символами.
«Ей грозит пожизненное заключение», - завершается сообщение СБУ.
31 декабря 2022 года в YouTube-канале Чичериной появился видеоролик «С новым 2023 годом», где певица призвала бойцов ВСУ сдаваться в плен для исправления в российских лагерях.
«Посоветую укропам: сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших ГУЛАГах и вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все», - в частности заявила Чичерина.
Эта запись с Чичериной, которая подозрительно дергается в кадре с перекошенным ртом, породила целую серию фотожаб и пародий. Одной из самых заметных стала работа украинского пародиста Юрия Великого, где он предстал в кадре в похожей униформе, путаясь в именах Юная Тефтелина и Черная Пещерина.
СБУ не первый раз заявляет об уголовных претензиях к Чичериной. Еще в марте 2022 года ее заподозрили в посягательстве на территориальную целостность Украины, когда она посетила оккупированный Энергодар в Запорожской области и сняла флаг со здания мэрии.
Певица активно поддерживает военную агрессию Путина с 2014 года. Она регулярно выступала в Донбассе, присутствовала в окопах оккупантов и на вечеринках покойного главаря боевиков так называемой ДНР Александра Захарченко. Неоднократно появлялись сообщения и о смерти самой Чичериной, но она до сих пор жива.
С осени 2022 года она находится под санкциями ЕС. После решения Брюсселя президент РФ Путин сделал Чичерину «заслуженной артисткой России».