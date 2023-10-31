Цена удивит ⟩ На главном острове страны ждет нового хозяина крепкий летний дом

Дом на хуторе Силла, построенный в 1933 году, полностью пригоден для проживания, хотя и требует некоторых доработок. Милый летний дом, в котором можно жить круглогодично, продается за 59 000 евро. Площадь дома - 231 м2, площадь земельного участка - 3577 м2.

Фото: KV.EE

В двухэтажном доме есть благоустроенная душевая и туалет. Проведено электричество, есть вода и местная канализация. К дому ведет хорошая дорога, действует и соседский дозор.

Фото: KV.EE