Турция отметила сто лет со дня создания Республики, когда народ начал, как сказано в Конституции страны, лично управлять своей судьбой. Rus.Postimees побывал в Стамбуле и выяснил, что город контрастов живет насыщенной политической жизнью, правда, все же не совсем ясно, кто и чьими судьбами управляет в стране сегодня. Одно незыблемо - знаменитые стамбульские коты остаются на страже давно заведенного порядка - никуда не спешат и олицетворяют.
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Другой мир ⟩ Стамбул еще облачается в цвета Барби. Но скоро может скрыться под паранджой
Фоторепортаж
Столетие Турецкой Республики, отмечавшееся 29 октября, праздновалось широко, и причем, судя по всему, действительно, без какого-то бы ни было «волшебного пинка» сверху. За несколько недель до этого события на балконах и окнах обычных домов в Стамбуле стали появляться красные флаги с полумесяцем и пятиконечной звездой, а также полотнища с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка - первого президента Турецкой Республики.