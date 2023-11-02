Другой мир ⟩ Стамбул еще облачается в цвета Барби. Но скоро может скрыться под паранджой

Турция отметила сто лет со дня создания Республики, когда народ начал, как сказано в Конституции страны, лично управлять своей судьбой. Rus.Postimees побывал в Стамбуле и выяснил, что город контрастов живет насыщенной политической жизнью, правда, все же не совсем ясно, кто и чьими судьбами управляет в стране сегодня. Одно незыблемо - знаменитые стамбульские коты остаются на страже давно заведенного порядка - никуда не спешат и олицетворяют.