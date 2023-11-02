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Другой мир ⟩ Стамбул еще облачается в цвета Барби. Но скоро может скрыться под паранджой

Фоторепортаж
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В повседневной жизни в Турции пользуются латинским алфавитом, но арабская вязь сияет золотом в современной жизни страны все ярче.
В повседневной жизни в Турции пользуются латинским алфавитом, но арабская вязь сияет золотом в современной жизни страны все ярче. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Турция отметила сто лет со дня создания Республики, когда народ начал, как сказано в Конституции страны, лично управлять своей судьбой. Rus.Postimees побывал в Стамбуле и выяснил, что город контрастов живет насыщенной политической жизнью, правда, все же не совсем ясно, кто и чьими судьбами управляет в стране сегодня. Одно незыблемо - знаменитые стамбульские коты остаются на страже давно заведенного порядка - никуда не спешат и олицетворяют.

Столетие Турецкой Республики, отмечавшееся 29 октября, праздновалось широко, и причем, судя по всему, действительно, без какого-то бы ни было «волшебного пинка» сверху. За несколько недель до этого события на балконах и окнах обычных домов в Стамбуле стали появляться красные флаги с полумесяцем и пятиконечной звездой, а также полотнища с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка - первого президента Турецкой Республики.

Год от года Стамбул краснеет все сильнее.
Год от года Стамбул краснеет все сильнее. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees
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