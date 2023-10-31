Видео ⟩ Скандал в Украине: эстонскую компанию обвинили в нарушении конституции

На инцидент отреагировала и сама компания Bolt. «Такое поведение водителя полностью противоречит правилам компании. К аккаунту водителя уже были применены все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования нашим сервисом навсегда», - сообщил сервис в Facebook. В Bolt также добавили, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить всю необходимую информацию по их официальному запросу.

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Однако увольнение очень не понравилось блогеру и бывшему советнику офиса президента Украины Алексею Арестовичу. «Bolt, вы вообще в курсе, что нарушили Конституцию Украины, уволив водителя под давлением мовного ХАМАСа?» - написал он в Facebook. Также он пригрозил, что будет компанию «полировать - при всяком удобном случае». Ранее Арестович также попросил помощи в поисках контактов уволенного таксиста, чтобы выплатить ему компенсацию во время поиска им новой работы.

К нему присоединился пророссийский депутат и основатель ныне запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юри Бойко, который пообещал найти уволенного таксиста и трудоустроить его.

Однако эти усилия, возможно, напрасны, потому что общественный деятель и политический эксперт Андрей Смолий сообщил, что таксисту якобы вручили повестку. «Он более полугода скрывался от военкомата», - написал Смолий в Telegram. Он также призвал Службу безопасности Украины (СБУ) проверить деятельность бывшего советника Офиса президента. «Алексей Арестович называет выполнение закона "языковым талибаном". То есть украинцы - это "талибан". Служба безопасности Украины, прошу уже наконец обратить внимание на ежедневные актиукраинские выпады этого промосковского персонажа».