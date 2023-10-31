На фестивале PÖFF представят арт-проект, основанный на украинских муралах Бэнкси

Этот проект станет отличным предисловием ко знакомству с украинскими фильмами, которых в этом году в программе PÖFF будет больше, чем когда-либо прежде.

Девятиминутный фильм-инсталляция называется «Муралы» и ставит зрителя лицом к лицу с опустошающим воздействием войны в Украине через работы Бэнкси, созданные на разрушенных зданиях.

Благодаря комплексному использованию 3D-сканирования, света и звука руины оживают и рассказывают историю творящейся несправедливости в Украине, вселяя надежду на то, что однажды из этих руин возродится новая жизнь.

Бэнкси продемонстрировал поддержку Украины осенью 2022 года, когда создал в общей сложности семь картин на стенах разбомбленных домов в Киеве, Ирпене, Гостомеле, Горенке и Бородянке. На самой известной из них изображен маленький ребенок, который приемом дзюдо укладывает на лопатки человека, похожего на Владимира Путина. Это изображение стало одним из символов украинского сопротивления. Также оно было запечатлено на почтовой марке, выпущенной в Украине.

«Это наше послание украинцам, нашим друзьям и коллегам, людям, чьи разбомбленные дома мы сканировали, героям, которые сейчас воюют в окопах; мы все помним и не будем молчать», - заявили авторы проекта Артем Иваненко, Алекс Топаллер и Дэн Шапиро.

Проект был впервые представлен на Каннском кинофестивале 2023 года.