На фестивале PÖFF представят арт-проект, основанный на украинских муралах Бэнкси

Кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF) представляет аудиовизуальный арт-проект, основанный на украинских муралах самого известного в мире уличного художника Бэнкси.
Этот проект станет отличным предисловием ко знакомству с украинскими фильмами, которых в этом году в программе PÖFF будет больше, чем когда-либо прежде.
Девятиминутный фильм-инсталляция называется «Муралы» и ставит зрителя лицом к лицу с опустошающим воздействием войны в Украине через работы Бэнкси, созданные на разрушенных зданиях.
Благодаря комплексному использованию 3D-сканирования, света и звука руины оживают и рассказывают историю творящейся несправедливости в Украине, вселяя надежду на то, что однажды из этих руин возродится новая жизнь.
Бэнкси продемонстрировал поддержку Украины осенью 2022 года, когда создал в общей сложности семь картин на стенах разбомбленных домов в Киеве, Ирпене, Гостомеле, Горенке и Бородянке. На самой известной из них изображен маленький ребенок, который приемом дзюдо укладывает на лопатки человека, похожего на Владимира Путина. Это изображение стало одним из символов украинского сопротивления. Также оно было запечатлено на почтовой марке, выпущенной в Украине.
«Это наше послание украинцам, нашим друзьям и коллегам, людям, чьи разбомбленные дома мы сканировали, героям, которые сейчас воюют в окопах; мы все помним и не будем молчать», - заявили авторы проекта Артем Иваненко, Алекс Топаллер и Дэн Шапиро.
Проект был впервые представлен на Каннском кинофестивале 2023 года.
«Муралы» можно будет увидеть на PÖFF всего три раза: на открытии фестиваля 3 ноября, на сеансе украинского документального фильма «Мы не угасаем» из программы Just Film 7 ноября и в рамках вечера «Ночное кино» в рамках секции PÖFF Shorts, который состоится 9 ноября.
Всего в программе PÖFF этого года можно найти 12 украинских фильмов; Украина является основной страной-производителем девяти из этих фильмов, и сопродюсером - трех.
«Кислородная станция» Ивана Тимченко представляет Украину в основной конкурсной программе, а «Уроки толерантности» Аркадия Непиталюка - в конкурсной программе «Выбор критиков».
Также в программе фестиваля, в частности, «Степное» Марины Вроды, «Навсегда-навсегда» Анны Бурячковой, «Мы не погаснем» Алисы Коваленко, «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова. Последний фильм также является в этом году кандидатом Украины на соискание «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм».
PÖFF также впервые перевел часть информации о фестивале на своем сайте на украинский язык.
Кинофестиваль «Темные ночи» пройдет в этом году с 3 по 19 ноября.