МНЕНИЕ ⟩ Война в Украине привела к эффекту домино в Казахстане

Казахстан - самая большая по площади страна Центральной Азии, а по объему ВВП - такая же, как четыре другие страны Центральной Азии и Афганистан вместе взятые. Это динамично развивающаяся и постоянно меняющаяся страна, разнообразие общества которой очень редко осознается в Эстонии. Казахстан - очень разнообразная страна с многоукладным обществом. Каждый из регионов Казахстана - Северный, Южный, Восточный, Западный и Центральный - отличается разнообразием, в Казахстане проживает около 200 этнических групп (представлены все народы бывшего Советского Союза), в пределах одного города есть мечети, православные, католические и протестантские церкви.
Хотя казахи составляют большинство населения, русские являются второй по численности этнической группой, наряду с русскоязычными украинцами и поволжскими немцами. Насколько мало эстонцы знают о Казахстане, стало ясно в январе 2022 года, когда в начале месяца в Казахстане прошли акции протеста, беспорядки и погромы, которые сами казахи называют қаңтар, или просто «январь». В то время всевозможные СМИ публиковали настолько расплывчатые мнения, что порой это было даже не смешно.
Десять лет, в течение которых я занимаюсь исследованиями в Казахстане, конечно, недостаточно для того, чтобы полностью узнать эту большую, многонациональную и разнообразную страну. Каждый раз, когда я приезжаю туда, я вижу, слышу или испытываю что-то новое. В сентябре-октябре этого года я оказался в Караганде, городе, расположенном почти в центре Казахстана, в нескольких сотнях километров к югу от столицы, Астаны. Я был приглашен в Караганду для чтения лекций в Университете имени академика Е.А. Букетова в рамках финансируемой правительством Казахстана программы повышения качества высшего образования.