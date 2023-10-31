МНЕНИЕ ⟩ Война в Украине привела к эффекту домино в Казахстане

Казахстан - хороший пример того, как украинско-российская война вызвала ментальный эффект домино, который Кремль, видимо, совершенно не учитывал при подготовке к войне.

Все началось с того, что я впервые за более чем десять лет приехал в Астану. Город получил название Нур-Султан после отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2019 году, теперь он переименован в Астану. Все это отражает отстранение Назарбаева и его клана от власти. Бывший президент должен тихо и незаметно жить в Турции, он держится в стороне от дел Казахстана.

Казахстан - хороший пример того, как украинско-российская война вызвала ментальный эффект домино, который Кремль, видимо, совершенно не учитывал при подготовке к войне. То, что сейчас происходит в Казахстане, очень хорошо характеризует высказывание сотрудника эстонского посольства в Астане: «В Казахстане сейчас происходит национальное пробуждение, они не могут с этим ничего сделать». Национальное пробуждение - это прежде всего отношение к России и русскому языку, и здесь мы видим как поверхностный подъем, так и сдвиг на север.