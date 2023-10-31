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МНЕНИЕ ⟩ Война в Украине привела к эффекту домино в Казахстане

, этнолог
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Флаг Казахстана.
Флаг Казахстана. Фото: PAVEL MIKHEYEV
  • Казахи хотят отделиться от русского мира
  • Растет интерес к родному языку
  • Однако знакомство с собственной культурой также сопряжено с определенными трудностями

Самым большим изменением за последнее десятилетие стала "казахизация" Казахстана. Казахский язык находится на подъеме, его все чаще можно услышать и увидеть, пишет этнолог Аймар Венцель.

Казахстан - самая большая по площади страна Центральной Азии, а по объему ВВП - такая же, как четыре другие страны Центральной Азии и Афганистан вместе взятые. Это динамично развивающаяся и постоянно меняющаяся страна, разнообразие общества которой очень редко осознается в Эстонии. Казахстан - очень разнообразная страна с многоукладным обществом. Каждый из регионов Казахстана - Северный, Южный, Восточный, Западный и Центральный - отличается разнообразием, в Казахстане проживает около 200 этнических групп (представлены все народы бывшего Советского Союза), в пределах одного города есть мечети, православные, католические и протестантские церкви.

Хотя казахи составляют большинство населения, русские являются второй по численности этнической группой, наряду с русскоязычными украинцами и поволжскими немцами. Насколько мало эстонцы знают о Казахстане, стало ясно в январе 2022 года, когда в начале месяца в Казахстане прошли акции протеста, беспорядки и погромы, которые сами казахи называют қаңтар, или просто «январь». В то время всевозможные СМИ публиковали настолько расплывчатые мнения, что порой это было даже не смешно.

Десять лет, в течение которых я занимаюсь исследованиями в Казахстане, конечно, недостаточно для того, чтобы полностью узнать эту большую, многонациональную и разнообразную страну. Каждый раз, когда я приезжаю туда, я вижу, слышу или испытываю что-то новое. В сентябре-октябре этого года я оказался в Караганде, городе, расположенном почти в центре Казахстана, в нескольких сотнях километров к югу от столицы, Астаны. Я был приглашен в Караганду для чтения лекций в Университете имени академика Е.А. Букетова в рамках финансируемой правительством Казахстана программы повышения качества высшего образования.

Казахстан - хороший пример того, как украинско-российская война вызвала ментальный эффект домино, который Кремль, видимо, совершенно не учитывал при подготовке к войне.

Все началось с того, что я впервые за более чем десять лет приехал в Астану. Город получил название Нур-Султан после отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2019 году, теперь он переименован в Астану. Все это отражает отстранение Назарбаева и его клана от власти. Бывший президент должен тихо и незаметно жить в Турции, он держится в стороне от дел Казахстана.

Казахстан - хороший пример того, как украинско-российская война вызвала ментальный эффект домино, который Кремль, видимо, совершенно не учитывал при подготовке к войне. То, что сейчас происходит в Казахстане, очень хорошо характеризует высказывание сотрудника эстонского посольства в Астане: «В Казахстане сейчас происходит национальное пробуждение, они не могут с этим ничего сделать». Национальное пробуждение - это прежде всего отношение к России и русскому языку, и здесь мы видим как поверхностный подъем, так и сдвиг на север.

Казахстан имеет очень тесные связи с Россией на многих уровнях. Нельзя недооценивать экономические связи между Россией и Казахстаном. Известно, что через Россию проходит важнейший для Казахстана нефтепровод, но меньше известно о том, что Россия является важной экспортной страной для казахстанской продукции, а также о том, что Россия вместе с Украиной очень важна для импорта продовольствия, например, потому что Казахстан не может прокормить себя сам. Однако еще важнее духовная связь Казахстана с Россией. Казахстан находится в российском медиа- и культурном пространстве. Большинство казахстанцев знают российских актеров, музыкантов и политиков как своих. Российских блогеров казахстанцы читают так же активно, как и отечественных. Русский язык является языком общения в Казахстане, и этот статус закреплен даже в Конституции.

Русский язык также является для многих казахов окном в мир - большинство важных книг читается на русском языке, поскольку перевод всевозможной литературы на казахский язык существует, но идет очень медленно. В Казахстане существует не только сеть русскоязычных детских садов и школ, но и ряд университетов. Кроме того, значительная часть казахов сами являются русскоязычными, т.е. их родным языком является русский. Это типичное следствие языковых изменений, сопровождавших советский образ жизни, которые пережили более или менее все народы Советского Союза, за исключением эстонцев, латышей и литовцев. Действительно, для нерусских народов городская жизнь в Советском Союзе, и особенно учеба в вузе, часто была связана с языковым сдвигом, поскольку в большинстве нерусских языков не было словарного запаса, позволяющего обсуждать и применять полученные в вузе знания на родном языке.

Сегодня в Казахстане существует целое движение казахов, желающих (заново) выучить казахский язык.

Зачастую и русский язык для многих был более престижным, чем родной. Поэтому и казахи в Караганде, да и вообще в более северных городах, часто бывают русскоязычными. Однако все это привело к тому, что жители Казахстана прекрасно осведомлены о том, что говорят о стране в России, и каждый твит российского блогера или политика, содержащий враждебные или критические высказывания в адрес Казахстана, также попадает в казахстанские СМИ. Порой складывается ощущение, что российские общественные деятели считают казахов идиотами, которые никогда не обижаются и не способны понять, что говорят русские. Сейчас в центре внимания моих коллег - новая волна очернения Казахстана, разразившаяся в России.

В ближайшее время в Казахстане должна быть издана 7-томная история Казахстана. В России уже в сентябре появились истерические статьи по поводу того, что советский период в этом труде назван «колониальным». В России истерию вызывает любое заявление или реформа, ставящая под сомнение «незыблемую дружбу России и Казахстана» или то, что казахи жили в Советском Союзе как братская и равноправная семья. Когда Назарбаев в свое время назвал правление царской России в Казахстане колониализмом, многие российские комментаторы пришли в ярость.

Точно так же планируемый, но медленный переход с кириллицы на латиницу рассматривается как предательство казахско-российского братства. В последнее время в России также высказываются мнения о том, что казахи могли бы быть более благодарными (читай - послушными) за то, что российские войска «спасли Казахстан» во время январских протестов 2022 года. Скандал с учебником истории - часть той же череды напряженности. Рукопись этого труда еще не закончена, различные главы и разделы еще обсуждаются, но в России колеса уже крутятся. О том, на каком этапе находится работа над книгой, я знаю не понаслышке, поскольку тщетно пытался найти рукопись, но оказалось, что ее просто не существует.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: LIESA JOHANNSSEN

Я не думаю, что кто-то в России верил в то, что агрессия России против Украины вызовет изменение отношения в Казахстане. После аннексии Крыма в 2014 году в Казахстане уже тихо шептались, но теперь настроения разгорелись. Сегодня в Казахстане существует целое движение казахов, которые хотят (заново) выучить казахский язык. С этой целью, например, в Алматы возникло несколько групп по изучению языка, основанных гражданскими активистами. То, что некоторые казахи не говорят на родном языке, является проблемой как для казахоязычных, так и для русскоязычных казахов.

Недавно в сети появилось видео, на котором тренер по боксу Мухит Амантаев ругает своих учеников, казахов по происхождению, за то, что они разговаривают между собой по-русски. Видеозапись короткой, но эмоциональной речи Амантаева, в которой он запретил детям говорить по-русски в тренировочном зале и призвал их общаться на родном языке, вызвала столь бурные эмоции, что тренер публично извинился. Что вновь вызвало протест со стороны защитников казахского языка. Защитники русского языка, в свою очередь, цитируют президента Токаева, который не так давно в своем выступлении подверг критике «дискриминацию русскоязычного населения» в Казахстане и призвал уважать конституционное право и свободу граждан Казахстана говорить на русском языке.

Однако определение своих корней порождает и проблемы. Казахская культура связана с исламом, и быть казахом - значит быть мусульманином.

В настоящее время можно утверждать, что большинство казахов поддерживают Украину, но местные русские склонны верить российскому нарративу. Однако я встречал и русских, которые крайне критически относятся к России и процветающему в ней империализму. Дело в том, что украинско-российская война вскрыла старые раны, а именно воспоминания казахов о том, что в советское время они были чужими в своей собственной стране. К моему удивлению, эти воспоминания передаются из поколения в поколение, и это болезненная тема даже для молодых казахов. Слушая разговоры об Украине и России, казахи вспомнили, что именно такие разговоры они слышали в советское время. Для русских казахи были людьми без культуры, без страны, без истории.

Пожалуй, самым большим изменением за последнее десятилетие стала «казахизация» Казахстана. Казахский язык одерживает несомненный триумф, его все чаще можно услышать и увидеть. Я слышал и от русских, и от казахов, что «местные русские стали казахами». И среди русских наблюдается определенная казахизация манер и характера (казахские приветствия, определенные модели общения). Во-вторых, заметно стремление казахов разорвать связи с русским миром. Однако как это будет сделано, никто не знает. Один из вариантов, который видят многие казахи, - это переход на латинский алфавит.

Однако определение своих корней также сопряжено с определенными проблемами. Казахская культура связана с исламом, и быть казахом - значит быть мусульманином. Быть мусульманином стало популярно среди молодежи, развивается халяльная культура. Это опять же многим не нравится, поскольку казахи по своей природе такие же светские люди, как и эстонцы. Однако растущее влияние ислама вызывает споры, поскольку многие представители этого движения также настроены крайне антироссийски. Но это уже другой вопрос.

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