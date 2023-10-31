КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Уроки, вынесенные из ситуации с пожаром в Вильянди

К сожалению, случай с Вильянди не единичен. Еще до пожара в жилом доме в Вильянди стало известно, что в Таллинне, несмотря на сопротивление местных жителей, будет упразднена Коплиская спасательная команда. Все ведь хотят чувствовать себя в безопасности.

При решении любых вопросов безопасности необходимо смотреть в будущее и учитывать возможные сценарии развития событий. Самым мрачным сценарием является война и сопровождающие ее бомбардировки - как спасатели собираются бороться с последствиями бомбардировок, когда в Вильянди трудности возникли с тушением пожара в жилом доме? Что ж, если изображение военной ситуации в Эстонии на данный момент можно считать преувеличением, то крупные пожары, ураганы, наводнения и другие катастрофические явления таковыми не являются.

Правительству все же следует еще раз взглянуть на приоритеты финансирования. Жесткая экономия за счет безопасности представляется не очень устойчивым планом. Но что делать, если спасатели решат устроить более серьезную забастовку?

Очевидно, что инциденты в Вильянди и Копли подрывают у людей чувство безопасности, которое крайне необходимо в сегодняшней непростой геополитической ситуации в Эстонии. В то же время о солидарности людей и их готовности помочь свидетельствует тот факт, что к утру понедельника было собрано более 5000 евро для помощи жителям пострадавшего от пожара многоквартирного дома, а также предоставлен приют оставшимся без крова. И все же возникает вопрос, почему владельцы квартир не застраховали дом.