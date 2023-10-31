КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Уроки, вынесенные из ситуации с пожаром в Вильянди

Из-за пожара, произошедшего в многоквартирном доме в Вильянди, вопросы возникают как к требованиям безопасности, которые предъявляются к членам квартирного товарищества, так и к оснащению спасательных служб.
Спасательный департамент официально подтвердил, что пожар, вспыхнувший в пятницу в жилом доме на улице Тооме в Вильянди, начался с газового обогревателя, который, видимо, был установлен для экономии электроэнергии. Однако взрыв газового баллона привел к возгоранию всего дома.
Вопрос в том, как могло произойти, что кто-то в квартирном товариществе использует отопительный прибор, заведомо опасный для остальных жильцов дома. Хоть можно подумать, что, мол, хозяин - барин, существуют некоторые общие правила, которые необходимо соблюдать. Любое квартирное товарищество должно следить за тем, чтобы правила товарищества не ущемляли частную жизнь людей, но в то же время защищали интересы остальных. Например, немыслимо, чтобы кто-то в многоквартирном доме ночью громко слушал музыку и нарушал ночной покой. Во всех квартирах должны быть установлены датчики дыма, так как они могут спасти жизнь не только отдельного владельца квартиры, но и других людей. В 2019 году полиции пришлось проводить спецоперацию из-за того, что мужчина в своей квартире в столичном районе Ыйсмяэ коллекционировал пушечные снаряды.
Более серьезная проблема связана с оснащением спасательных служб. При тушении пожара в жилом доме в Вильянди выяснилось, что у местной пожарной команды отсутствует машина с выдвижной лестницей. И хотя спасатели утверждают, что пожар можно было бы ликвидировать и без лестницы, отсутствие лестницы у спасателей в городе такого размера, как Вильянди, является ненормальным явлением. Для города Вильянди характерна не только плотная малоэтажная застройка, но, как, к сожалению, выяснилось после пятничного пожара, в городе есть и более высокие здания.
К сожалению, случай с Вильянди не единичен. Еще до пожара в жилом доме в Вильянди стало известно, что в Таллинне, несмотря на сопротивление местных жителей, будет упразднена Коплиская спасательная команда. Все ведь хотят чувствовать себя в безопасности.
При решении любых вопросов безопасности необходимо смотреть в будущее и учитывать возможные сценарии развития событий. Самым мрачным сценарием является война и сопровождающие ее бомбардировки - как спасатели собираются бороться с последствиями бомбардировок, когда в Вильянди трудности возникли с тушением пожара в жилом доме? Что ж, если изображение военной ситуации в Эстонии на данный момент можно считать преувеличением, то крупные пожары, ураганы, наводнения и другие катастрофические явления таковыми не являются.
Правительству все же следует еще раз взглянуть на приоритеты финансирования. Жесткая экономия за счет безопасности представляется не очень устойчивым планом. Но что делать, если спасатели решат устроить более серьезную забастовку?
Очевидно, что инциденты в Вильянди и Копли подрывают у людей чувство безопасности, которое крайне необходимо в сегодняшней непростой геополитической ситуации в Эстонии. В то же время о солидарности людей и их готовности помочь свидетельствует тот факт, что к утру понедельника было собрано более 5000 евро для помощи жителям пострадавшего от пожара многоквартирного дома, а также предоставлен приют оставшимся без крова. И все же возникает вопрос, почему владельцы квартир не застраховали дом.
Хочется надеяться, что и правительство, и жители многоквартирного дома на улице Тооме в Вильянде сделают правильные выводы из произошедшего. Ведь в следующий раз ЧП может не закончиться так просто.