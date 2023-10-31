Выяснилось, какое устройство стало причиной крупного пожара в Вильянди

По словам главного инспектора службы надзора за безопасностью Лыунаского спасательного центра Романа Абубикирова, инфракрасные газовые плиты разрешено использовать в помещениях, но есть ограничения по размеру помещения и способу их размещения.

«Для того чтобы работающая газовая плита нагревалась, вокруг нее должно быть достаточно места, и она должна располагаться вдали от горючих материалов», - сказал Абубикиров, добавив, что в настоящее время необходимо установить, соблюдались ли при эксплуатации оборудования все требования, изложенные в инструкции. «Рассматривается версия, что прибор загорелся в результате технической неисправности», - добавил он.