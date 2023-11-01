Языковая и другая дискриминация. Массовое убийство и польский взгляд на украинскую историю. Обзор событий в Украине

Так, соцопрос показал рост доверия с начала полномасштабной агрессии России к государственной власти. 73% респондентов сейчас доверяют своему президенту. Не доверяет всего 21%. У Зеленского самый низкий негативный рейтинг из всех госинститутов и даже ниже, чем у общественных организаций (31%). Специалисты называют это «объединением вокруг флага».

Война будет долгой

Еще один важный тренд общественных настроений, выявленный социологами, это то, что украинцы все больше настраиваются на длительную войну. То есть, после периода усталости, можно говорить об открытии психологического «второго дыхания».

Так, по сравнению с февралем 2023 года, с 22% до 49% выросла доля тех, кто считает, что Россия может вести войну против Украины еще много лет. Но при этом даже среди тех, кто так думает, подавляющее большинство (73%) выступает против каких бы то ни было территориальных уступок РФ. Только 21% поддерживает идею отдать украинские территории в обмен на мир.

Если заключать мир, то с кем?

Одним из самых резонансных событий последних дней было убийство 29 октября в оккупированной Волновахе (Донецкая область) девяти мирных жителей. Коротко, но наиболее подробно описал ситуацию кремлевский политтехнолог Сергей Марков: «Ночью расстреляна в постелях семья, включая детей. С применением глушителей и тепловизоров. То есть типа спецназ какой то (орфография сохранена) зашел чтобы убить просто семью. Идет расследование».