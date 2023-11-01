Почти половина жителей Украины считает, что в стране есть дискриминация по языковому признаку. На Мальте прошла встреча советников глав государств по нацбезопасности для обсуждения реализации формулы мира Владимира Зеленского. Одним из краеугольных камней преткновения между Киевом и Варшавой является историческая политика двух государств. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Языковая и другая дискриминация. Массовое убийство и польский взгляд на украинскую историю. Обзор событий в Украине
Почти половина, 45 процентов жителей Украины заявили, что в стране существует дискриминация по языковому признаку. Таковы данные всеукраинского социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Остальные 55% сказали, что ничего такого не почувствовали. Эта пропорция примерно соотносится с количеством русско- и украиноязычного населения. И понятно, что украиноязычные не чувствуют притеснений, поскольку их лично они не касаются.
Также вызывает тревогу, что 23% опрошенных видят в Украине дискриминацию по этническому признаку, 28% - из-за инвалидности (и это в воюющей стране!) и 34% - из-за сексуальной ориентации.
Такие результаты опроса многое объясняют. Поскольку если половина населения ощущает себя дискриминируемой в собственной стране, то это говорит не только об отсутствии внутренней политики государства, но и о неизбежности нарастания последствий такого вакуума.
Например, это проблема с мобилизацией военнообязанных, нежелание беженцев возвращаться, или, наоборот, стремление молодежи уехать за границу.
Нужно отметить, что данный опрос проводился по заказу Консультативной миссии ЕС в Украине, а Киев, как известно, стремится к вступлению страны в Евросоюз. Пока никакой реакции со стороны Брюсселя на уровень дискриминации в стране-кандидате озвучено не было.
Но сам факт публикации результатов опроса (что невозможно без согласия заказчика) говорит о примерной тематике проблемных вопросов на будущих переговорах о членстве Украины в ЕС.
Интересно, что при всем при этом украинцы, не возлагают ответственности за дискриминацию на свое политическое руководство, либо откладывают эту ответственность на «после войны».
Так, соцопрос показал рост доверия с начала полномасштабной агрессии России к государственной власти. 73% респондентов сейчас доверяют своему президенту. Не доверяет всего 21%. У Зеленского самый низкий негативный рейтинг из всех госинститутов и даже ниже, чем у общественных организаций (31%). Специалисты называют это «объединением вокруг флага».
Война будет долгой
Еще один важный тренд общественных настроений, выявленный социологами, это то, что украинцы все больше настраиваются на длительную войну. То есть, после периода усталости, можно говорить об открытии психологического «второго дыхания».
Так, по сравнению с февралем 2023 года, с 22% до 49% выросла доля тех, кто считает, что Россия может вести войну против Украины еще много лет. Но при этом даже среди тех, кто так думает, подавляющее большинство (73%) выступает против каких бы то ни было территориальных уступок РФ. Только 21% поддерживает идею отдать украинские территории в обмен на мир.
Если заключать мир, то с кем?
Одним из самых резонансных событий последних дней было убийство 29 октября в оккупированной Волновахе (Донецкая область) девяти мирных жителей. Коротко, но наиболее подробно описал ситуацию кремлевский политтехнолог Сергей Марков: «Ночью расстреляна в постелях семья, включая детей. С применением глушителей и тепловизоров. То есть типа спецназ какой то (орфография сохранена) зашел чтобы убить просто семью. Идет расследование».
Впрочем, расследовать было особо нечего. Уже на следующий день со слов местных жителей, соседей и родственников убитых было известно, что «спецназ» - это российский военнослужащий: «С мужем Наташи он что-то не поделил. Сразу приехала верхушка, и они начали пытаться скрыть все, соседям сказали - молчать».
Однако соседи не молчали, и российскому СК ничего не оставалось, как 30 октября сообщить о задержании двоих контрактников, якобы с Дальнего Востока.
Следственный комитет заявляет, что мотивом преступления стал конфликт на бытовой почве. Но украинские источники сообщили, что семью Капканец и ее гостей (хозяева как раз праздновали День рождения) убили кадыровцы, которые перед этим хотели отжать у погибших дом.
Среди девяти убитых была ученица четвертого класса и мальчик дошкольного возраста. То есть убивали всех, кто находился в доме, фактически искоренили весь род. Это действительно похоже на месть по-кавказски. Но, понятно, что сейчас, особенно после событий в Дагестане, российские следователи не озвучат связь между убийством и кадыровцами.
Поскольку это вопрос уже не правосудия, а политики. Местное население и так не любит мусульманских защитников «русского мира», а жестокое убийство ими девяти мирно спавших, гражданских, да еще и детей, не повысит лояльность к российским «освободителям».
Мальтийская встреча по безопасности
28-29 октября на Мальте проходила третья встреча внешнеполитических советников и советников по вопросам нацбезопасности глав государств относительно реализации формулы мира Владимира Зеленского. В ней приняли участие представители 66 государств, что на 20 больше, чем в предыдущей аналогичной встрече в Саудовской Аравии.
«Движемся к Глобальному саммиту мира лидеров государств», - обозначил цель встречи глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. И, казалось бы, количественная динамика действительно дает повод к такому оптимизму. Однако эксперты обращают внимание на отсутствие в Валлетте Китая и Джейка Салливана – советника Байдена. И если во втором случае это может говорить о том, что для США вопрос принципов мира для Украины уже является решенным, то неучастие Пекина выглядит симптоматичным.
Профильный заместитель Ермака Игорь Жовква пояснил, что спецпредставитель Китая по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэй не смог принять участие (даже виртуальное) «из-за несовпадения графиков».
Но такое объяснение кажется неубедительным, особенно если учесть наличие у Китая собственного, альтернативного киевскому, «плана» по урегулированию «украинского кризиса» (как в Пекине называют войну РФ против Украины), и отсутствие Салливана. Скорее, это похоже на демонстрацию Китаем того, с кем он желает разговаривать и на каких принципах.
Кроме того, всем известна нервная реакция Кремля на участие Ли Хуэя в предыдущей встрече в Джидде, поэтому легко предположить, что пустое кресло Пекина на Мальте объясняется «безграничной дружбой» КНР с РФ, которая для китайских коммунистов важнее мира в Украине, да и не только. Ведь установление справедливого мира в соответствии с принципами Устава ООН в Украине может стать прецедентом для решения военных конфликтов во всем мире.
Проблема Украинской повстанческой армии
И еще немного о международной политике Украины, но через призму внутриукраинского взгляда на ее проблемы. Одним из краеугольных камней преткновения между Киевом и Варшавой является историческая политика двух государств.
В соответствии с польской трактовкой истории, Украинская повстанческая армия и ее лидеры являются преступниками, поскольку убивали поляков. А с точки зрения Киева они являются героями, поскольку боролись за независимость Украины, пусть ради этого и пошли в какой-то момент на сотрудничество с гитлеровской Германией.
Политики и публицисты ломают копья, защищая каждый свою позицию и экстраполируя ее на межгосударственные отношения. Профессиональные дискуссии выходят на эмоциональный уровень, чем портят отношения между народами. Но, оказывается, большинство украинцев даже не знают, в чем суть этих прошлых конфликтов!
Видимо, в силу размеров Украины и неоднородности ее населения, хорошо осведомлены о польско-украинском конфликте в годы Второй мировой войны только 11% украинцев. 51% - что-то слышали, но деталей не знают. А 35% - вообще ничего об этом не знают.
Это данные соцопроса, проведенного по заказу украинского Центра исследований освободительного движения. Они поясняют явное несоответствие остроты исторического аспекта в политической плоскости отношений Польши и Украины и его неактуальность в общественном восприятии – для большинства украинцев этого конфликта просто нет.
Так, например, 44% опрошенных даже не слышали и не знают о Романе Шухевиче – командующем УПА и одном из главных антигероев поляков. 27% - больше четверти, не знают или не смогли ответить, что такое УПА.
Наконец, 67% украинцев считают, что Украина и Польша должны взаимно извиниться друг перед другом и вместе почтить память всех жертв того конфликта. А 23% предлагают вообще не заострять на нем внимание, ради будущего. Вот вам пример конфликта, который реально влияет на отношения между двумя странами и которого, по сути, нет в актуальном ракурсе минимум для одной из его сторон.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.